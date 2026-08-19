Kétségbeejtő percek a színpadon: Judy a Borsnak fedte fel, miért küzdött a túlélésért a fellépésén

Judy, a Groovehouse énekesnője nem kímélte magát az elmúlt hetekben, az elviselhetetlen kánikula nemcsak a közönséget, hanem őt is alaposan próbára tette. A szabadtéri színpadokon, a perzselő napon teljesíteni embert próbáló feladat, amely még a legedzettebb előadók fizikai határait is feszegeti. Judy nyíltan vallott arról a Borsnak, mennyire megviselte az idei nyári hőség. Elmondása szerint a brutális időjárás teljesen rányomta a bélyegét az elmúlt időszakukra, a sorozatos rosszullétek ellenére azonban esze ágában sem volt cserbenhagyni a rajongóit.
„A fellépéseket persze nem mondtuk le, de kiállni a színpadra maga volt a pokol. Két egymást követő hétvégén is biztosan napszúrást kaptam, annyira fájt a fejem és olyan rosszul voltam, hogy konkrétan hányingerrel küzdöttem. Az egyiken négy bulink is volt, az elsőt még valahogy túléltem, de a másodiknál telibe sütött minket a nap, majdnem lerohadtunk a színpadról. A harmadik koncertnél pedig már azt hittem, hogy végem...” – idézte fel a legkeményebb pillanatokat az énekesnő.
A színpadi megpróbáltatások ráadásul a koncertek végeztével sem értek véget. Judy egy családi vállalkozásban, egy különleges légvárpark működtetésében is érdekelt, amellyel idén még a Sziget Fesztiválra is kivonultak. A rendezvények és a park mindennapi irányítása folyamatos jelenlétet követel tőlük, ám az extrém melegben a szabadtéri ugrálóvárak üzemeltetése sem egyszerű. A forróság nemcsak a látogatók lelkesedését befolyásolta, de a munkafolyamatokat is megnehezítette.
„Nagyon durva, ami most van, szerintem ez már egyáltalán nem normális. Tavaly emlékszem, rengeteg eső esett, most meg olyan kegyetlenül süt a nap. Ember legyen a talpán, aki megmagyarázza, hogy ez a negyvenfokos hőség így rendben van. A légvárparkunkban ráadásul még elviselhetetlenebb a helyzet, mert ott egyszerűen nem tudsz mit csinálni, teljesen megreked a meleg” – tette hozzá az énekesnő a vállalkozásuk kapcsán.
A komoly tempó és az országjárás mellett ráadásul úgy tűnik, hogy a gyökerekhez való visszatérés sem feltétlenül jelent menedéket Judy számára. Bár a szülei ma már közelebb élnek hozzá, szülővárosával, Szolnokkal meglehetősen sajátos és elhidegült a kapcsolata: szinte alig jár haza, és úgy érzi, a Tisza-parti városban nem igazán becsülik meg az eredményeit, mivel nem hívják fellépni. „Senki sem lehet próféta a saját hazájában” – tartja a mondás, és ezt az énekesnő is a saját bőrén tapasztalja. A rosszullétek, a tikkasztó hőség és a terhelés dacára Judy mégis töretlen alázattal áll színpadra, és mindent megtesz azért, hogy a rajongói mindenhol a maximális élményt kapják.
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