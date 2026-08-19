Kétségbeejtő percek a színpadon: Judy a Borsnak fedte fel, miért küzdött a túlélésért a fellépésén

Judy, a Groovehouse énekesnője nem kímélte magát az elmúlt hetekben, az elviselhetetlen kánikula nemcsak a közönséget, hanem őt is alaposan próbára tette. A szabadtéri színpadokon, a perzselő napon teljesíteni embert próbáló feladat, amely még a legedzettebb előadók fizikai határait is feszegeti. Judy nyíltan vallott arról a Borsnak, mennyire megviselte az idei nyári hőség. Elmondása szerint a brutális időjárás teljesen rányomta a bélyegét az elmúlt időszakukra, a sorozatos rosszullétek ellenére azonban esze ágában sem volt cserbenhagyni a rajongóit.

Judy koncertjein alaposan megszenvedett a hőséggel (Fotó: Bors)

Judy rosszul lett a színpadon

„A fellépéseket persze nem mondtuk le, de kiállni a színpadra maga volt a pokol. Két egymást követő hétvégén is biztosan napszúrást kaptam, annyira fájt a fejem és olyan rosszul voltam, hogy konkrétan hányingerrel küzdöttem. Az egyiken négy bulink is volt, az elsőt még valahogy túléltem, de a másodiknál telibe sütött minket a nap, majdnem lerohadtunk a színpadról. A harmadik koncertnél pedig már azt hittem, hogy végem...” – idézte fel a legkeményebb pillanatokat az énekesnő.

A színpadi megpróbáltatások ráadásul a koncertek végeztével sem értek véget. Judy egy családi vállalkozásban, egy különleges légvárpark működtetésében is érdekelt, amellyel idén még a Sziget Fesztiválra is kivonultak. A rendezvények és a park mindennapi irányítása folyamatos jelenlétet követel tőlük, ám az extrém melegben a szabadtéri ugrálóvárak üzemeltetése sem egyszerű. A forróság nemcsak a látogatók lelkesedését befolyásolta, de a munkafolyamatokat is megnehezítette.