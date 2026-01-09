„A bonyodalmaknak nem lesz vége Dudás Miki halálával, sajnos lesznek még tragédiák" – megszólalt az ország jósnője

A sportvilágot és a közvéleményt is sokkolta Dudás Miki váratlan és tragikus halála, amely nemcsak az egykori világbajnok életének végét jelentette, hanem egy fiatal család életét is darabokra törte. A kajakos szerelme, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, akik most nemcsak a gyász súlyát, hanem a jövő bizonytalanságát is egyedül kénytelenek elviselni. A tragédia óta egyre több találgatás lát napvilágot, és sokan érzik úgy: Dudás Miki halálával nem zárult le egy történet, inkább egy sötétebb fejezet kezdődött el.

Dudás Miki halála beláthatatlanul tragikus és fájó (Fotó: MW archív)

Dudás Miki halála így hathat az özvegyre

A jövőt illetően Lénárt Évi, az ország sztár jósnője a kártyákhoz fordult, és megdöbbentő képet látott kirajzolódni. Elmondása szerint Ivett érzelmileg teljesen bezárkózik, és hosszú időre maga mögött hagyja a párkapcsolatok gondolatát:

Azt látom a kártyából, hogy most egy jó ideig nem lesz új kapcsolata Szigligeti Ivettnek. Nagyon nagy volt köztük a szerelem, és nem tudna új kapcsolatba kezdeni, nem is akar. A gyerekeire koncentrál most, és ez legalább tíz évig így lehet

– fogalmazott Évi, aki szerint a nő minden figyelmét az anyaságra fordítja.

Nem tűnnek el a sötét fellegek?

A jósnő azonban nemcsak Ivett lelkiállapotáról beszélt, hanem a család körül gomolygó sötét energiákról is. Állítása szerint Dudás Miki halála nem pont, hanem vessző volt egy sokkal nagyobb történetben: „A bonyodalmaknak nem lesz vége Dudás Miki halálával, sajnos lesznek még tragédiák a családban. Látok rendőrségi ügyeket, nincs még vége” – mondta sejtelmesen, majd hozzátette: újabb halálesetet ugyan nem lát, de fenyegetésekből annál többet.

Dudás Miki édesapja is tragikus halált halt – vajon mi lehet a háttérben? (Fotó: MW archív)

Évi kártyái egy különösen nyugtalanító képet mutatnak: szerinte a család olyan erők látóterébe kerülhetett, amelyek elől nehéz a menekülés:

Az a gyanúm, hogy itt valami nagy bajba került a család, és nem tudnak ezektől megszabadulni

– jelentette ki. Bár ezek csupán spirituális meglátások, a történtek árnyékában sokakban felerősítik azt az érzést, hogy Dudás Miki tragédiája mögött több húzódhat, mint amit elsőre látni enged az élet.