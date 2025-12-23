KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megszólalt a jósnő: kiderült a teljes igazság Berki Krisztián hófehér szellemautójáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 03:00
Lénárt Évi tiszta vizet öntött a pohárba a luxusautó újabb felbukkanását követően. Kiderült, van-e köze Berki Krisztiánnak a hófehér járgányhoz.
Borzongató hír barangolta körbe a magyar sajtót néhány nappal ezelőtt! Ismét felbukkant ugyanis Budapesten az a fehér Porsche, amit sokan a 3 és fél éve elhunyt Berki Krisztiánhoz kötnek, és aminek a rendszáma is a következő: BERKI-1.

Berki Krisztián 3,5 éve hunyt el.
A jósnő megszólalt Berki Krisztián halála után a szellemautójáról (Fotó: Végh István)

A beszámolók szerint amikor csak felbukkan a fővárosban a feltűnő jármű, biztos, hogy tilosban parkol, azt azonban még soha nem látták, hogy mégis ki vezeti. Így azt sem lehet tudni, hogy pontosan kinek a tulajdonában van. Egy, az interneten terjedő fotó szerint a minap a VIII. kerületben, a Népszínház utcában látták a BERKI-1 rendszámot viselő csodajárgányt, ami épp a járdán parkolt. Mondanunk sem kell, hogy ez is szabálytalan, ám az köztudott, hogy annak idején Berki Krisztiánnak is meggyűlt néha a baja a közlekedési szabályokkal, elég csak az elhíresült büntetőfékezésére gondolni.

Nos, egy hetilap annyit talán kinyomozott, hogy az autó nem Berki Krisztián tulajdona, ám a rejtély ennek ellenére sokakat nem hagyott nyugodni.

„Krisztiánnak valóban volt Porschéja, de ez az autó, amit most is lefotóztak, és már többször is megjelent a sajtóban, sosem volt az övé. Ezek szerint valaki másnak is van hasonló rendszáma” – elmélkedett korábban a hetilapnak Berki Mazsi.

Kiderült az igazság Berki Krisztián szellemautójáról

Nos, miután a gyönyörű luxusjárgány ismét felbukkant a fővárosban, a Bors megkérdezte Lénárt Évit, az ország jósnőjét, aki kapcsolatban áll az árnyékvilággal, és parapszichológusként Berki Krisztián is üzent már neki. Illetve Lénárt Évi keresztül üzent a külvilágnak.

Az ország jósnője lapunknak azt nyilatkozta, hogy valóban nem Berki Krisztián tulajdonában van a hófehér csodaverda.

Megkérdeztem Berki Krisztiánt erről a kocsiügyről, és azt mondta, hogy a kocsi eladásra került, és egy másik férfi használja. Tehát eladták azt az autót

vélekedett Lénárt Évi jósnő a Borsnak.

Berki Krisztián újjá akar születni?

Berki Krisztián idén július 1-jén, kedden még csak 45. születésnapját ünnepelte volna kétgyermekes édesapaként, a sors azonban ezt máshogy szerette volna. A parapszichológus akkor elárulta a Borsnak, hogy rendszeresen kommunikál Berkivel, aki újra le akar születni erre a világra. Lénárt Évi szerint Krisztián sok dolgot megbánt az életében, különösen azt, amikor szembement a törvénnyel.

„Sok mindent megbánt, amit tett az életében, egy sokkal jobb emberként fog újjászületni. Különösen a törvényszegéseket szégyelli, például a gyorshajtást, büntetőfékezést. Akkor még nem tudta, milyen törékeny az élet. Most már tudja, hogy egy ajándék, egy kincs. Azt is megbánta, hogy nem tudta kimutatni az igazi, belső énjét. Mindig adta a nagymenőt, de legbelül érzékeny lélek volt. Sokszor sírt. Sok minden bántotta” árulta el a Borsnak a parapszichológus idén nyáron.

