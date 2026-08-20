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Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber étkezési zavarral küzdött szupermodell anyja miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors étkezési zavar
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 14:00
szupermodellRichard GereKaia GerberCindy Crawford
Kaia Gerber gyerekkora óta szenved attól, hogy édesanyjához hasonlítják. Cindy Crawford lánya étkezési zavarokkal is küzdött emiatt.
Fekete Ágnes
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Kaia Gerber őszintén megnyílt arról, milyen érzés volt édesanyja árnyékában felnőni. Cindy Crawford lánya egy időben étkezési zavarral is küzdött az állandó összehasonlítás és a testét ért kritikák miatt. 

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerer őszintén vallott nehézségeiről.
Cindy Crawford lánya étkezési zavarral küzdött, amiért állandóan az édesanyjához hasonlították (Fotó: Lev Radin/Northfoto)
  • Cindy Crawford lánya a Vogue-nak nyíltan beszélt arról, milyen érzés volt úgy felnőni, hogy folyamatosan a szupermodell anyjához hasonlították
  • Kaia Gerber étkezési zavarral is küzdött a testét ért megjegyzések miatt
  • A 24 éves sztár most a színészkedésben is kipróbálta magát, hogy a saját karrierjét építse.

Cindy Crawford lánya utálta, hogy folyamatosan szupermodell anyjához hasonlítják

A Vogue szeptemberi számának címlapinterjújában Kaia Gerber őszintén megnyílt arról, hogy milyen érzés volt édesanyja árnyékában felnőni. Különösen nehéz volt számára, hogy állandóan a szupermodell édesanyjához hasonlítják. Mivel Cindy Crawford alakját évtizedeken keresztül szépségideálként kezelték, ő is sokszor ehhez mérte önmagát. Gerber bevallotta, hogy kifejezetten irigyelte anyja nőiesebb alakját, és maga is szívesen született volna olyan testalkattal, mint a legendás szupermodell. Az emberek ráadásul előszeretettel kommentálták a külsejét, miközben ő nem feltétlenül állt készen arra, hogy folyamatosan a saját testéről beszéljen.

 

Nagyon szerettem volna mellekkel és fenékkel születni. Az emberek mindig megjegyzéseket tettek a testemre, ami nehéz, mert nem mindig vagyok kész arra, hogy magam is véleményt mondjak a saját testemről, érted?

Kaia Gerber és Cindy Crawford gyakran megjelennek együtt nyilvános eseményeken.
Kaia Gerber szupermodell édesanyja, Cindy Crawford árnyékában nőtt fel (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Kaia Gerber étkezési zavarokkal is küzdött

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Kaia Gerber nagyon fiatalon került a divatiparba. Már tinédzserként modellkedni kezdett, így olyan időszakban kellett hozzászoknia a kamerák és a közönség figyelméhez, amikor még maga is kereste a saját identitását. A hatalmas nyomás miatt pedig étkezési zavarokkal is küzdött. Cindy Crawford lánya számára különösen fájdalmas volt, hogy a vékonysága miatt kritizálták. Sajnos ezek a kívülről érkező negatív megjegyzések egyáltalán nem segítették őt a mentális gyógyulásban.

Kaia Gerber most filmes karrierjére koncentrál.
Kaia Gerber Homer Gere-rel, Richard Gere fiával szerepel együtt A Szilánkok című sorozatban (Fotó: Soeren Stache/Northfoto)

Kaia Gerber saját karriert épít

Kaia Gerber pályafutása kezdettől fogva összekapcsolódott édesanyja, Cindy Crawford nevével, de pont emiatt mindig arra törekedett, hogy saját szakmai identitást alakítson ki. Éppen ezért a modellkedés mellett újabban a színészkedésben is kipróbálta magát, jelenleg A Szilánkok című sorozatban is szerepel. A produkcióban Carey Lowell és Richard Gere fia, Homer Gere is a partnere, akivel a forgatás során szoros barátságba került. A színészet pedig egy újabb lehetőséget adott neki arra, hogy ne kizárólag a világhírű modell lányaként tekintsenek rá.

 

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