Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber étkezési zavarral küzdött szupermodell anyja miatt

Kaia Gerber őszintén megnyílt arról, milyen érzés volt édesanyja árnyékában felnőni. Cindy Crawford lánya egy időben étkezési zavarral is küzdött az állandó összehasonlítás és a testét ért kritikák miatt.
A Vogue szeptemberi számának címlapinterjújában Kaia Gerber őszintén megnyílt arról, hogy milyen érzés volt édesanyja árnyékában felnőni. Különösen nehéz volt számára, hogy állandóan a szupermodell édesanyjához hasonlítják. Mivel Cindy Crawford alakját évtizedeken keresztül szépségideálként kezelték, ő is sokszor ehhez mérte önmagát. Gerber bevallotta, hogy kifejezetten irigyelte anyja nőiesebb alakját, és maga is szívesen született volna olyan testalkattal, mint a legendás szupermodell. Az emberek ráadásul előszeretettel kommentálták a külsejét, miközben ő nem feltétlenül állt készen arra, hogy folyamatosan a saját testéről beszéljen.
Nagyon szerettem volna mellekkel és fenékkel születni. Az emberek mindig megjegyzéseket tettek a testemre, ami nehéz, mert nem mindig vagyok kész arra, hogy magam is véleményt mondjak a saját testemről, érted?
A helyzetet tovább nehezítette, hogy Kaia Gerber nagyon fiatalon került a divatiparba. Már tinédzserként modellkedni kezdett, így olyan időszakban kellett hozzászoknia a kamerák és a közönség figyelméhez, amikor még maga is kereste a saját identitását. A hatalmas nyomás miatt pedig étkezési zavarokkal is küzdött. Cindy Crawford lánya számára különösen fájdalmas volt, hogy a vékonysága miatt kritizálták. Sajnos ezek a kívülről érkező negatív megjegyzések egyáltalán nem segítették őt a mentális gyógyulásban.
Kaia Gerber pályafutása kezdettől fogva összekapcsolódott édesanyja, Cindy Crawford nevével, de pont emiatt mindig arra törekedett, hogy saját szakmai identitást alakítson ki. Éppen ezért a modellkedés mellett újabban a színészkedésben is kipróbálta magát, jelenleg A Szilánkok című sorozatban is szerepel. A produkcióban Carey Lowell és Richard Gere fia, Homer Gere is a partnere, akivel a forgatás során szoros barátságba került. A színészet pedig egy újabb lehetőséget adott neki arra, hogy ne kizárólag a világhírű modell lányaként tekintsenek rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.