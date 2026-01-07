Idén felvállalja a kapcsolatát Marics Peti és Lengyel Johanna? A jósnő szerint igen!

Vajon milyen lesz Stohl András, Csobot Adél és Marics Peti idei éve? Lénárt Évi jósnő elárulta, mit lát a cigánykártyákban.

Marics Peti és Lengyel Johanna a tavalyi Megasztárban ismerkedtek meg (Fotó: Máté Krisztián)

Marics Peti Lengyel Johannával lesz boldog?

Az énekes ritkán beszél a magánéletéről, de nemrég bevallotta: nagyon vágyik arra, hogy egyszer családja legyen. A szerelmi életéről keveset tudunk, de Évi szerint 2026-ban komoly kapcsolat fűzi majd egy számunkra sem ismeretlen hölgyhöz, akit ország-világ előtt felvállal, és nemcsak szakmailag jönnek majd ki egymással.

„Marics Peti idén felvállalja a szerelmét Johannával, sőt egy közös dallal is debütálnak majd az év során, év végén pedig egy karácsonyi dallal is előrukkolnak. A rajongók odalesznek a párosukért, hiszen tökéletes csapatot alkotnak majd együtt” – mondta a hot! magazinnak a jósnő.

Boldog és harmonikus lesz a párkapcsolatuk, de 2026-ban még nem házasodnak össze, sőt még az eljegyzésre sem kerül sor idén. A következő évben azonban minden esély megvan arra, hogy a kapcsolatukat még magasabb szintre emeljék, és megpecsételjék egy házassággal.

Stohl András meglepetésekkel teli évre számíthat (Fotó: Markovics Gábor)

Stohl Andrásra újra apai örömök várnak

A legújabb Nagy Ő-re eseménydús év vár, ráadásul a jósnő szerint a szerelemben is révbe ér. Az ötgyerekes édesapa magánélete eddig is izgalmas volt, de az idei év leginkább örömöket és pozitív meglepetéseket hoz magával.

„András már sokszor érezhette azt, hogy megtalálta azt a nőt, akivel leélné az életét, de az igazi nagybetűs szerelem még nem jött el. 2026-ban azonban megtalálja az igazit! Ez a hölgy minden eddigi kapcsolatát felülmúlja majd. Gyűrűt és házasságot is látok, és úgy néz ki, hogy ez végleges is marad, ezzel a hölggyel éli majd le az életét, nem lesz válás” – magyarázta Évi.

Egy óriási meglepetéssel is szembetalálja majd magát: újra apai örömök várnak rá. A választottja egy kisfiúval ajándékozza majd meg. Összességében nagyon boldog év vár Stohl Andrásra!

Csobot Adél és Istenes Bence kapcsolata harmóniában gazdag (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Csobot Adél életében egyelőre nem lát esküvőt

A fiatal énekesnő és Istenes Bence kapcsolata rengeteg akadályt leküzdött már. A követőik szó szerint rajonganak a párosukért, ezért nem meglepő, hogy sokan arra várnak, mikor házasodnak már össze. A jósnő szerint azonban ez még nem következik be.