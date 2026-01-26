Kitálalt a jósnő, ezért kezdődött ilyen tragikusan 2026

A 2026-os év – amely a kínai horoszkóp szerint a Tűz Ló jegyének uralma alá kerül – már az átmeneti időszakában is baljós jeleket mutatott. Bár a Tűz Ló energiája hivatalosan csak később lép teljes erővel működésbe, az év első heteiben bekövetkezett események sokak szerint már előrevetítik ennek az időszaknak a rendkívüli intenzitását. Megdöbbentő módon már ebben az előkészítő fázisban több, az egész országot megrázó tragédia történt. Január 5-én a sportoló Dudás Miki hunyt el váratlanul, majd múlt hét szerdán, január 21-én a fitneszmodell Jákli Mónika halála sokkolta az országot – az édesanya alig négyéves kislányát hagyta hátra. Ezek a szomorú események különösen megdöbbentették a magyar közönséget. De hogy miért is történehetett mindez, azt Lénárt Évike egy sorsfordító eseménnyel magyarázta meg.

Dudás Miki és Jákli Mónika halála magyarázható a Tűz Ló évét megelőző átmeneti időszakkal? ( Fotó: Ripost)

Jákli Mónika halála is az átmeneti időszakban történt: mi jön még?!

Az ország jósnője, Lénárt Évike szerint a 2026-os Tűz Ló éve a változás, a sorsfordító események és az előre nem látható fordulatok éve.

Ez az év egyszerre hozhat szerencsét és szomorúságot, a lényeg a változás, amely életre szóló következményekkel járhat. De ne feledjük, az év elején még keveredik a két minőség, a régi lezárása és az új elindulása egyszerre van jelen.

– mondta Évike a Borsnak. Valóban, az első hetek már bizonyították a jóslat igazságát: a sztárok tragikus halála sokakat mélyen megrázott.

Jákli Mónika exe, Boráros Gábor fog gondoskodni közös gyermekükről (Fotó: Instagram)

Mit is jelenthet a Tűz Ló éve?

A kínai asztrológia szerint 2026 február 17-én kezdődik és 2027. február 5-én ér véget a Tűz Ló éve, amelyhez a tűz elem kapcsolódik. Ez az összetett, „dupla tűz” energia nagy változásokat, rizikós döntéseket és intenzív érzelmeket hozhat. A Ló jellemzői – magabiztosság, bátorság, hevesség és türelmetlenség – mind társadalmi, mind személyes szinten éreztetik hatásukat, ugyanakkor a túlzott gyorsaság kiégéshez is vezethet.

Az idei év tehát olyan, mint egy magára hagyott tűzrakás: kiszámíthatatlan, hevességgel és váratlan fordulatokkal teli. A két tragikus haláleset, Jákli Mónika halála és Dudás Miki elvesztése a magyar sztárvilágban éles emlékeztetője annak, hogy a változások nem mindig jók, és a Tűz Ló energiája egyszerre teremthet új lehetőségeket és hozhat szomorúságot.