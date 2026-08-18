Sokkoló üzenet a jövőből: megszólalt a 6491-es évből érkezett időutazó, katasztrófa fenyegeti az emberiséget

Az állítólagos időutazó egy titkos helyszínről nyilatkozott a Paranormal Elite nevű YouTube-csatorna kutatóinak, ahol vészjósló részleteket osztott meg a világ sorsáról. James Oliver figyelmeztetése szerint a klímaváltozás elképesztő méretű környezeti katasztrófákat és „elég nagy problémákat” fog okozni a közeljövőben.

Fotó: Paranormal Elite

Állítása szerint a krízis a természetes folyamatok és az emberi viselkedés pusztító kombinációjából adódik. Úgy fogalmazott: „Az idő olyan, mint egy folyó, kavicsok bedobásával nem lehet megváltoztatni az irányát, de fel lehet készülni rá”.

Az időutazó élesen bírálta a jelenlegi világvezetőket. Szerinte a politika „lezuhant az ostobaság fájáról, és lefelé menet minden egyes ágat eltalált”. Bár intelligens emberek ülnek a parlamentekben, képtelenek együttműködni. A nemzetek közötti megosztottság és a kooperáció hiánya pecsételi meg az emberiség jövőjét.

Mit mond a tudomány?

Bár James Oliver korábban az Apex TV nevű paranormális csatornán is megpróbálta bizonyítani az igazát, a tudomány jelenlegi állása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az ember képes lenne az időutazásra.

William Hiscock, a Montana Állami Egyetem fizikaprofesszora rámutatott, hogy bár Albert Einstein általános relativitáselméletének egyenletei matematikailag megengednének olyan időkanyarokat, amelyekkel valaki találkozhatna a múltbeli önmagával, egyelőre nem tudni, hogy ezek a valódi univerzumban is létezhetnek-e, vagy csupán fizikai képtelenségnek számító matematikai különlegességek.