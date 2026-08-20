5+1 tipp, így vehetünk olcsón repülőjegyet

Noha a nyár lassan már véget ér, ha olcsón szeretnénk megúszni, nem árt már most elkezdeni megtervezni az őszi vagy épp téli kiruccanásokat - főleg, ha repülővel utaznánk külföldre! Igen, a repülés költséges, ugyanakkor sokkal kényelmesebb és gyorsabb megoldás, mint a szárazföldi vagy vízi közlekedés. Ugyanakkor pár tippet követve jóval olcsóbban jöhetünk ki belőle, mint azt előre gondolnánk. Most eláruljuk, mikre érdemes odafigyelni, ha olcsó repülőjegyet szeretnénk!
A legjobban akkor járunk, ha a nyaralást sikerül az olcsó repülőjegyhez igazítani, nem pedig a már meglévő időponthoz próbálunk járatot találni! Ha tehetjük, első körben nézzük ki, mikor olcsóbb a repjegy, és ahhoz igazítva vegyük ki a szabadságot, foglaljuk le a szállást! Érdemes kerülni a főszezonokat, hiszen a kiemelt időszakokban mind a szállás, mind az utazás többe kerül.
Érdemes hónapokkal az utazás előtt megvenni a repjegyet, hiszen minél közelebb kerül a vakáció dátuma, annál inkább emelkednek az árak. A last minute-jegyekről érdemes letenni, ezek ugyanis a legtöbb esetben már nem olcsóbbak, sőt, akár jóval többe is kerülhetnek, hiszen azokat célozzák, akiknek minden áron el kell jutniuk A-ból B-be.
Egyre több oldalon lehet olcsó repülőjegyre vadásznoi (ahogy mondjuk olcsóbb szállásra vagy olcsóbb termékekre is) - azonban érdemes több ilyen keresőt használni párhuzamosan, így nagyobb eséllyel fogunk ki jó árakat. Sokan az utazási irodák ajánlatait meg sem nézik, mert úgy vélik, mindenképpen drágábbak, mintha magunk foglalnánk a jegyet, de ez nem feltétlen igaz, érdemes körülnézni ezeken az oldalakon is.
Manapság már nem garancia, hogy a legjobb ajánlatot a fapados légitársaságoknál találhatjuk meg, és ez különösen igaz akkor, ha Európán belül utazunk. Érdemes rákeresni a nagyobb légitársaságok ajánlataira is, lehet, hogy kifogunk egy jó akciót. Átszállásos olcsó repülőjegy előfordulhat nagyobb légitársaságoknál, és bár így tovább tart az utazás, ha bevállaljuk ezt a kényelmetlenséget, sokat spórolhatunk.
Ha fapados légitársaság mellett döntöttünk, érdemes online foglalni a jegyet, és a legolcsóbb, ha magunk intézzük az utasfelvételt is, vagyis mi nyomtatjuk ki a beszállókártyát; ez a repülőtéren sokba kerülhet. Egyes légitársaságoknál nyomtatásra sincs szükség, a beszállókártyát a mobiltelefonon is be lehet mutatni, de aki biztosra akar menni, inkább tartsa magánál papír alapon is, hiszen a mobil tönkremehet.
Régi beidegződés az emberekben, hogy retúrjegyet vásárolnak, és tény, hogy régebben olcsóbb volt így az utazás, de ma már nem feltétlenül van így. Bár a keresők eleve ezt a keresési opciót ajánlják fel, érdemes megnézni, hogy nem járunk-e jobban, ha külön vesszük meg a jegyet az oda- és a visszaútra. Ha a tengerentúlra utazunk, akkor rendkívül nagy különbségek lehetnek a jegyek árában.
(Via)
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