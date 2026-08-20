5+1 tipp, így vehetünk olcsón repülőjegyet

Noha a nyár lassan már véget ér, ha olcsón szeretnénk megúszni, nem árt már most elkezdeni megtervezni az őszi vagy épp téli kiruccanásokat - főleg, ha repülővel utaznánk külföldre! Igen, a repülés költséges, ugyanakkor sokkal kényelmesebb és gyorsabb megoldás, mint a szárazföldi vagy vízi közlekedés. Ugyanakkor pár tippet követve jóval olcsóbban jöhetünk ki belőle, mint azt előre gondolnánk. Most eláruljuk, mikre érdemes odafigyelni, ha olcsó repülőjegyet szeretnénk!

Kellő rugalmassággal és tervezéssel könnyen vehetünk olcsóbb repjegyeket!

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5+1 tipp, hogy olcsóbb legyen a repülőjegy

1. Legyünk rugalmasak az időponttal!

A legjobban akkor járunk, ha a nyaralást sikerül az olcsó repülőjegyhez igazítani, nem pedig a már meglévő időponthoz próbálunk járatot találni! Ha tehetjük, első körben nézzük ki, mikor olcsóbb a repjegy, és ahhoz igazítva vegyük ki a szabadságot, foglaljuk le a szállást! Érdemes kerülni a főszezonokat, hiszen a kiemelt időszakokban mind a szállás, mind az utazás többe kerül.

2. Gondolkodjunk előre!

Érdemes hónapokkal az utazás előtt megvenni a repjegyet, hiszen minél közelebb kerül a vakáció dátuma, annál inkább emelkednek az árak. A last minute-jegyekről érdemes letenni, ezek ugyanis a legtöbb esetben már nem olcsóbbak, sőt, akár jóval többe is kerülhetnek, hiszen azokat célozzák, akiknek minden áron el kell jutniuk A-ból B-be.

3. Érdemes több olcsó repülőjegy-keresőt használni

Egyre több oldalon lehet olcsó repülőjegyre vadásznoi (ahogy mondjuk olcsóbb szállásra vagy olcsóbb termékekre is) - azonban érdemes több ilyen keresőt használni párhuzamosan, így nagyobb eséllyel fogunk ki jó árakat. Sokan az utazási irodák ajánlatait meg sem nézik, mert úgy vélik, mindenképpen drágábbak, mintha magunk foglalnánk a jegyet, de ez nem feltétlen igaz, érdemes körülnézni ezeken az oldalakon is.

4. Nem csak a fapados társaságokat kell figyelni

Manapság már nem garancia, hogy a legjobb ajánlatot a fapados légitársaságoknál találhatjuk meg, és ez különösen igaz akkor, ha Európán belül utazunk. Érdemes rákeresni a nagyobb légitársaságok ajánlataira is, lehet, hogy kifogunk egy jó akciót. Átszállásos olcsó repülőjegy előfordulhat nagyobb légitársaságoknál, és bár így tovább tart az utazás, ha bevállaljuk ezt a kényelmetlenséget, sokat spórolhatunk.