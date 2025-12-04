„Még titkolják” – kitálalt a jósnő, nagy a szerelem a Megasztár győztese és Marics Peti között

Lengyel Johanna jött, látott és győzött a Megasztár 2025-ös évadában. De vajon a szerelemben is nyerésre áll?

Lengyel Johanna megasztáros mesterével, Marics Petivel duettezett, és a Shallow című dalt adták elő, amit mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt

(Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti mentoráltja fölényes győzelmet aratott a TV2 tehetségkutatójának fináléjában, a szavazatok több mint 60%-át zsebelte be magának, így nem volt kérdés, hogy a rengeteg kritikával illetett, mindössze 17 éves Ádám Attilának meg kell elégednie az ezüstéremmel. Lengyel Johanna azonban nemcsak a páratlan tehetségével vívta ki magának a figyelmet, hanem azzal a bizonyos szikrával is, amit a Megasztár nézői látni véltek közte és Marics Peti között.

Marics Peti és Lengyel Johanna között végig tökéletesen működött a közös munka, annyira, hogy egyesek azt találgatták, talán egymásba is szerethettek

(Fotó: Szabolcs László)

Bizony, a műsor rajongói már az első néhány élő show után úgy vélték, szikrázik a levegő mester és tanítványa között. Bár Marics Peti később, egy videóban azt mondta, semmi nincs köztük, csak remek hangulat és jó szakmai együttműködés, sok néző már így is előre látta Lengyel Johannát esküvői ruhában. Ezt a találgatáscunamit koronázta meg a döntőben Lengyel Johanna és Marics Peti duettje, a Shallow, amit mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt. Nem hiába, a kémia érezhető volt közöttük, Marics Peti ráadásul elmondta a győzelem után, hogy a Megasztár után sem engedi el Lengyel Johanna kezét. Vajon ez mit jelent?

Megasztár: A jósnő szerint nagy a szerelem Lengyel Johanna és Marics Peti között

Nos, az ország jósnője, a parapszichológus Lénárt Évi szerint nem hiába keltek szárnyra azok a bizonyos pletykák a két fiatal románcáról. Annál is inkább, mert hivatalosan egyiküknek sincs felvállalt párkapcsolata, bár Marics Peti magánéletéről azért lehet ezt-azt olvasni. Lénárt Évi belekukkantott a jövőbe, és azt látta, hogy telt házas koncertek mellett egy boldog, hosszú távú párkapcsolat vár Johannára Marics Peti mellett. Sőt, ez talán már maga a jelen?

„Én nagy szerelmet látok Johanna és Peti között.”

Hosszú, tartós kapcsolat lesz, de még titkolják, hogy egymásba szerettek.

„Karrierileg telt házas koncertek várnak Johannára 5 éven belül. Sok minden fog vele történni a jövőben, jó irányba változik az élete” – fogalmazott Lénárt Évi jósnő.

Szerinted mi van Lengyel Johanna és Marics Peti között?