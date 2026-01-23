Nagy Bogi BSW Matyi miatt válik? Megszólalt a jósnő az állítólagos románcról

Régóta pusmogták az online nyomozók, önjelölt Sherlock Holmes-ok, hogy komoly válságba kerülhetett Nagy Bogi házassága.

Vége Nagy Bogi házasságának (Fotó: Archív)

Mint ismert, az Ének iskolájában feltűnt énekesnő 2,5 éve nagyon fiatalon, mindössze 21 évesen mondta ki a boldogító igent a nála 7 évvel idősebb Marcinak, döntése miatt pedig már akkor kapott hideget-meleget, de leginkább hideget. Párja egyébként annak idején igazán emlékezetes körülmények között kérte meg Bogi kezét. A New York-i Brooklyn-hídon tette fel a nagy kérdést a tehetséges énekesnőnek, aki boldogan mondott igent Marcinak, nem törődve azzal, hogy ki, mit gondol döntésükről.

Baljós előjelek után hivatalos bejelentés: Nagy Bogi válik

A válásról szóló találgatásokat egyébként egy rajongói komment indította el, amely gyorsan terjedni kezdett az interneten. A hozzászóló így fogalmazott:

„Válnak Nagy Bogiék? Már nincsenek kint egymás Instagram biojában, és Bogi az összes Marcival lévő képét letörölte. A karácsonyt sem töltötték már együtt és a mai posztjában Marcinak már nincs az ujján a gyűrű. Sajnálnám, ha zátonyra futna ez a kapcsolat, jók voltak együtt, de ez a kétlaki élet szerintem hosszú távon nem tudna működni” – írta az aggódó rajongó, utalván arra, hogy Marci karrierje miatt Nagy Bogi félig-meddig Dubajban kezdett új életet, és nem meglepő módon megviselte a folytonos ingázás, miközben a saját zenei karrierjét is igyekezett építeni.

Bogit ráadásul BSW Matyival is összeboronálta az internet népe! Elég volt néhány sejtelmes fotó, közös munka, közös dal és árulkodó pillantás ahhoz, hogy sokan úgy véljék: Bogi összeszűrte a levet az énekessel, ezért ment tönkre a házassága.

Nagy Bogi és BSW Matyi egy pár? Ez a fotó indította be a találgatásokat (Fotó: Instagram)

Nem csoda, hogy az énekesnő január 19-én hétfőn úgy döntött, inkább tiszta vizet önt a pohárba. Egy hivatalos közleményt adott ki arról, hogy tényleg elválnak útjai Marcival, de nem egy harmadik személy miatt.

„Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet!” – írta bejegyzésében az énekesnő.