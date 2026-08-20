Elképesztő vagyont herdált el a népszerű sztárséf: egyetlen fillér nélkül maradt

A Két duci hölgy egykori ünnepelt sztárja, Clarissa Dickson Wright teljes nincstelenségben hunyt el, miután fiatalon egy gigantikus, 2,8 millió fontos örökséget szórt el az ivásra. Bankszámláján alig maradt pénz, a hátrahagyott adósságai miatt még a féltett emléktárgyait és a konyhai eszközeit is kalapács alá kellett bocsátani.

A milliós luxusból a mélybe zuhanó televíziós személyiség tragikus és megdöbbentő élettörténetének részletei: amikor a neves szakács 2014 márciusában, 66 éves korában elhunyt, mindössze 9000 font (körülbelül 4,2 millió forint) árválkodott a bankszámláján.

Clarissa korábban, mindössze 21 évesen édesanyjától egy elképesztő, 2,8 millió fontos (több mint 1,3 milliárd forintos) örökséget kapott. Súlyos alkoholizmusa miatt azonban 12 év alatt az utolsó fillérig elherdálta a pénzt, és élete során háromszor jelentett csődöt.

Halálakor még mindig 17 000 fonttal tartozott a brit adóhatóságnak. Hogy a számlákat rendezni tudják, a hagyatékából 400 személyes tárgyat árvereztek el. Csupán 30 fontért kelt el egy viktoriánus konyhai eszköz, és mindössze 20 fontért egy tartan mintás malacpersely.

Bár a tévéműsorokkal és sikeres könyveivel rengeteg pénzt keresett, közeli barátja és jogi tanácsadója, Derek Morris elárulta, hogy a séf egyszerűen túl jószívű volt az emberekkel, és képtelen volt megtartani a vagyonát.

Kevesen tudják, de Clarissa rendkívül intelligens volt: mindössze 21 évesen Nagy-Britannia legfiatalabb ügyvédje lett, mielőtt a konyha világa felé fordult. Miután sikerült legyőznie az alkoholizmust és 27 évig józan maradt, Jennifer Paterson oldalán a BBC2 Két duci hölgy (Two Fat Ladies) című főzőműsorával világhírű lett. A sikerszériának társa 1999-es tüdőrák miatti halála vetett véget. Clarissa később azt állította, hogy politikai okokból, konkrétan vadászatpárti nézetei miatt bojkottálta őt a csatorna.