„Úgy nézel ki, mint egy rákos” – Durva támadások érték a drasztikusan lefogyott Bódi Csabit, így vágott vissza!

Az internetes kommentkultúra gyakran átlépi az elemi emberi tisztelet határait, különösen, ha közismert emberek fizikai megjelenéséről van szó. Bódi Csabi videójában nyíltan állt bele azokba a durva, sokszor rasszista támadásokba, amelyeket radikális fogyása után kapott. Ahelyett azonban, hogy dühvel reagált volna, vallásos higgadtsággal vágott vissza a rosszakaróknak, tisztázva az életmódváltása mögötti valóságot és motivációkat.

Bódi Csabi fogyása miatt rengeteg bántást kapott (Fotó: Bors)

Bódi Csabi 25 kilót fogyott

A zenész részletesen beszélt arról az elszántságról, amellyel hét hónap alatt 110-ről 85 kilogrammra fogyott le egy természetes, gyógynövényes termék segítségével:

Tudjátok, hogy mennyi lemondással és önfeláldozással járt, hogy 25 kilogrammot lefogyjak hét hónap alatt? Nektek fogalmatok sincs, hogy min kellett nekem keresztülmenjek

– utalt a lemondásokkal teli folyamatra. Bár sokan kritizálják a mostani külsejét, ő a leletekkel bizonyítható egészséget választja a korábbi veszélyes állapot helyett: „110 kilósan lehet, hogy jobban néztem ki, viszont nem voltam egészséges. Magas volt a vérnyomásom. Folyamatosan izzadtam, alig kaptam levegőt. (...) Úgyhogy, ha így is van, hogy csúnya lettem, én bevállalom, inkább legyek csúnya, de egészséges” – tette hozzá, kiemelve, hogy így sokkal aktívabban tud játszani a gyermekével az udvaron.