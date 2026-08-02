„Úgy nézel ki, mint egy rákos” – Durva támadások érték a drasztikusan lefogyott Bódi Csabit, így vágott vissza!

Az internetes kommentkultúra gyakran átlépi az elemi emberi tisztelet határait, különösen, ha közismert emberek fizikai megjelenéséről van szó. Bódi Csabi videójában nyíltan állt bele azokba a durva, sokszor rasszista támadásokba, amelyeket radikális fogyása után kapott. Ahelyett azonban, hogy dühvel reagált volna, vallásos higgadtsággal vágott vissza a rosszakaróknak, tisztázva az életmódváltása mögötti valóságot és motivációkat.
A zenész részletesen beszélt arról az elszántságról, amellyel hét hónap alatt 110-ről 85 kilogrammra fogyott le egy természetes, gyógynövényes termék segítségével:
Tudjátok, hogy mennyi lemondással és önfeláldozással járt, hogy 25 kilogrammot lefogyjak hét hónap alatt? Nektek fogalmatok sincs, hogy min kellett nekem keresztülmenjek
– utalt a lemondásokkal teli folyamatra. Bár sokan kritizálják a mostani külsejét, ő a leletekkel bizonyítható egészséget választja a korábbi veszélyes állapot helyett: „110 kilósan lehet, hogy jobban néztem ki, viszont nem voltam egészséges. Magas volt a vérnyomásom. Folyamatosan izzadtam, alig kaptam levegőt. (...) Úgyhogy, ha így is van, hogy csúnya lettem, én bevállalom, inkább legyek csúnya, de egészséges” – tette hozzá, kiemelve, hogy így sokkal aktívabban tud játszani a gyermekével az udvaron.
Azokra a durva vádakra, miszerint hetvenévesnek vagy daganatos betegnek tűnik, határozott cáfolattal felelt, jelezve, hogy minden orvosi értéke tökéletes: „Úgy nézek ki, mint egy daganatos, mint egy rákos, de közben olyan vagyok, mint egy újszülött. Olyan egészséges vagyok, hála a drága jó Istennek, a vérképemtől kezdve a vérnyomásomtól kezdve minden, minden jó.” A gyomorszűkítő műtétről szóló pletykákat a hasa megmutatásával oszlatta el: „Tessék. Semmilyen gyomorszűkítő műtétem nem volt, van egy kis hájam de látjátok nincsen semmi.”, a rasszista sértésekre pedig így reagált: „Megdobsz kővel, visszadoblak kenyérrel, áldjon téged a drága jó Isten, erőben, egészségben a családoddal együtt, legyél szerencsés 100 éven át.”
Leszögezte, hogy nem iszik, nem dohányzik, nem jár játéktermekbe, kizárólag a családjának és a jótékonyságnak él: „Az elmúlt 27 év alatt több, mint 200, lehet, hogy már 250-nél is járok, mint jótékonysági rendezvényeken való fellépés.” Bódi Csabi monológja jól mutatja, hogy a látványos külső változások mögött komoly egészségügyi tudatosság áll. Huszonhét évvel az Aranyeső sikere után, 46 évesen is büszkén vállalja önmagát ahelyett, hogy a rosszindulatú kommentelők elvárásainak akarna megfelelni. Üzenete követendő példa arra, hogyan lehet a verbális agresszióra méltósággal és szeretettel válaszolni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.