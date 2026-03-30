Bódi Csabi felesége nagy áldozatról vallott: ezért tiszteli feleségét a mai napig

A családi mintát követve Bódi Csabi is fiatalon nősült meg, és feleségével, Ginával már 19 éve alkotnak egy párt. Házasságukból két közös gyermekük is született, Rómeó és Lilien, akik – bár néhány év különbséggel – ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat.

Bódi Csabi felesége fiatal korában mindent kockára tett

Az énekes a Borsnak mesélt arról, hogyan tudták megőrizni kapcsolatuk erejét ennyi év után is.

Hála a jó Istennek, megértük azt, hogy már nosztalgiával tudunk visszaemlékezni az eddigi történésekre. A 19 év rengeteg idő, és ilyenkor az ember végiggondolja, mennyi mindenen mentek keresztül együtt

– mondta Csabi.

Egy különleges döntéssel kezdődött a közös életük

A zenész azt is elárulta, hogy kapcsolatuk kezdete korántsem volt hétköznapi.

Kalandos volt a mi történetünk, mert Gina szülei hagyományos esküvőt szerettek volna, végül azonban az élet úgy hozta, hogy másképp alakult. Egy nehéz családi helyzet miatt sokat kellett volna várnunk, mi pedig úgy döntöttünk, hogy együtt kezdjük el az életünket

–mesélte.

Csabi szerint felesége akkor egy nagyon komoly személyes döntést hozott, amelyet a mai napig nagy tisztelettel emleget. A roma hagyományok szerint ugyanis a menyasszonyi fehér ruha különleges jelentőséggel bír, és Gina végül lemondott erről a lehetőségről, amikor a közös életüket választotta.

Ez számomra egy hatalmas áldozat volt a részéről. Én ezt soha nem felejtem el, és azóta is igyekszem minden nap meghálálni neki szeretettel, figyelemmel és tisztelettel

– mesélte a közös történetük kezdetét.

Bódi Csabi gyermekei – Rómeó és Lilien – ugyan több év korkülönbséggel születtek, mégis ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat

Nem a luxus tartja össze a kapcsolatukat

Bódi Csabi arról is beszélt, hogy a boldog házasság titka nem az anyagi javakban rejlik. Bár volt olyan évfordulójuk, amelyet külföldi luxus környezetben ünnepeltek, idén tudatosan egy visszafogottabb, meghittebb pihenést választottak. "Tavaly egy különleges helyen ünnepeltünk, idén viszont egy egyszerű wellness pihenést választottunk. Ezzel is szeretnénk megmutatni a gyermekeinknek, hogy nem a luxus teszi a boldogságot."