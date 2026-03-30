Bódi Csabi felesége nagy áldozatról vallott: ezért tiszteli feleségét a mai napig

A családi mintát követve Bódi Csabi is fiatalon nősült meg, és feleségével, Ginával már 19 éve alkotnak egy párt. Házasságukból két közös gyermekük is született, Rómeó és Lilien, akik – bár néhány év különbséggel – ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat.
Az énekes a Borsnak mesélt arról, hogyan tudták megőrizni kapcsolatuk erejét ennyi év után is.
Hála a jó Istennek, megértük azt, hogy már nosztalgiával tudunk visszaemlékezni az eddigi történésekre. A 19 év rengeteg idő, és ilyenkor az ember végiggondolja, mennyi mindenen mentek keresztül együtt
– mondta Csabi.
A zenész azt is elárulta, hogy kapcsolatuk kezdete korántsem volt hétköznapi.
Kalandos volt a mi történetünk, mert Gina szülei hagyományos esküvőt szerettek volna, végül azonban az élet úgy hozta, hogy másképp alakult. Egy nehéz családi helyzet miatt sokat kellett volna várnunk, mi pedig úgy döntöttünk, hogy együtt kezdjük el az életünket
–mesélte.
Csabi szerint felesége akkor egy nagyon komoly személyes döntést hozott, amelyet a mai napig nagy tisztelettel emleget. A roma hagyományok szerint ugyanis a menyasszonyi fehér ruha különleges jelentőséggel bír, és Gina végül lemondott erről a lehetőségről, amikor a közös életüket választotta.
Ez számomra egy hatalmas áldozat volt a részéről. Én ezt soha nem felejtem el, és azóta is igyekszem minden nap meghálálni neki szeretettel, figyelemmel és tisztelettel
– mesélte a közös történetük kezdetét.
Bódi Csabi arról is beszélt, hogy a boldog házasság titka nem az anyagi javakban rejlik. Bár volt olyan évfordulójuk, amelyet külföldi luxus környezetben ünnepeltek, idén tudatosan egy visszafogottabb, meghittebb pihenést választottak. "Tavaly egy különleges helyen ünnepeltünk, idén viszont egy egyszerű wellness pihenést választottunk. Ezzel is szeretnénk megmutatni a gyermekeinknek, hogy nem a luxus teszi a boldogságot."
A zenész szerint számukra teljesen mindegy, hogy egy elegáns étteremben vacsoráznak vagy otthon esznek egy egyszerű vacsorát.
A szeretet nem pénz kérdése. Lehet valaki boldog egy zsíros kenyér mellett is, ha ott van mellette az, akit szeret
– fogalmazott.
Az énekes azt is elmondta, hogy számára mindig fontos volt a családi példa.
„Mindent a szüleimtől tanultam. Nálunk a tisztelet, az összetartás és a család az első. Gina és az édesanyám között is nagyon szoros kapcsolat alakult ki, szinte anya és lánya viszonyban vannak – mesélte.”
Az énekes szerint kapcsolatuk titka valójában egyszerű.
A szeretet, a tisztelet, a megbecsülés és az egymásért hozott áldozatok számítanak igazán. Ez tart össze minket 19 év után is
A beszélgetés során az is szóba került, hogy Csabi az elmúlt időszakban komoly életmódváltáson ment keresztül.
A zenész elmondta, hogy 110 kilóról 85 kilóra fogyott, aminek köszönhetően sokkal energikusabbnak érzi magát a mindennapokban.
Úgy érzem, új életet kaptam. Több energiám van a családomra és a gyerekeimre is. Ez volt a legfontosabb számomra
– zárta Csabi az interjút.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.