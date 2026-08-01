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Tragédia a futballvilágban: 20 éves játékos halt meg autóbalesetben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 21:00
focistatragédia
Gyászba borult az argentin futballvilág, miután a 20 éves játékos, Santiago Nicolás Corazza szörnyű balesetben meghalt .

Gyászol az argentin labdarúgás: mindössze 20 éves korában életét vesztette Santiago Nicolás Corazza, miután autójával letért az útról és egy villanyoszlopnak csapódott. A fiatal futballista a baleset helyszínén meghalt.

tragédia
Fotó: Pexels / Pexels

A helyi sajtó beszámolói szerint a tragédia hétfőn történt az argentin Santa Fe tartományban. Corazza egyedül utazott, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó lesodródott az útról, majd nagy sebességgel egy közműoszlopnak ütközött. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a fiatal sportoló életét már nem tudták megmenteni.

Santiago Nicolás Corazza a helyi labdarúgás egyik ígéretes tehetségének számított. Halála mélyen megrázta klubját, csapattársait és a szurkolókat is, akik a közösségi médiában sorra búcsúznak tőle.

Klubja közleményben fejezte ki részvétét a családnak és a hozzátartozóknak, kiemelve, hogy Corazza nemcsak tehetséges futballista, hanem szeretett csapattárs és kiváló ember is volt. A megemlékezésekhez több helyi sportegyesület és futballszervezet is csatlakozott.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Az első információk alapján más jármű nem volt érintett az ütközésben, és egyelőre nem tudni, mi vezetett ahhoz, hogy a sofőr elveszítette az uralmát az autó felett.

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