Bódi Csabi kiakadt, amiért betámadták a fogyása miatt: „Úgy nézek ki, mint egy beteg ember...”

Bódi Csabi nagy rajongótáborral rendelkezik, akiket szintén sikerült meglepnie fogyásával. Az énekes erről a Borsnak részletesen beszámolt korábban. „Lefogytam 25 kilót egy különleges súlyszabályzó módszernek köszönhetően. Teljesen fitt vagyok, lecseréltem a komplett ruhatáramat” - mesélte Bódi Csabi. Ám a sztárok világában folyamatosan akadnak olyan emberek, akik a jóban is a rosszat keresik.

Bódi Csabi szüleivel koncertezett, amikor egy rajongó nem is ismerte fel az énekest - Fotó: Facebook

Bódi Csabit komoly kritikák érték

Amikor azt kommentelik, hogy nem áll jól a 25 kg fogyás és, hogy úgy nézek ki, mint egy beteg ember vagy azt írják, hogy úgy nézek ki, mint egy 70 éves

– írta közösségi oldalán az énekes, aki ehhez hasonló megjegyzéseket kapott az online térben.

Mindenkinek megvan a saját módja, ahogy kezeli az ilyen hozzászólásokat, ám Csabi nem nagyon foglalkozik ezekkel. „Félreértés ne essék, nem törődöm a negatív kommentekkel, mert én jól érzem magam a bőrömben” - fejtette ki véleményét Bódi Csabi.

Bódi Csabi fogyása miatt támadásokat is kap követőitől (Fotó: Andras Lung Photography)

Sokakat érdekel, hogy Bódi Csabi mitől fogyott le

Mikor a kislányommal tudok szaladgálni, játszani vagy fel tudok menni a harmadik emeletre a lépcsőn anélkül, hogy leverne a víz, az nagyon jó érzés és nem érdekel, ki mit mond!

– zárta bejegyzését a családapa.

Ám a negatív visszajelzések mellett olyan emberekkel is találkozik, akik gratulálnak neki, hogy mekkora eredményt ért el. Korábban egy olyan történetet osztott meg lapunkkal, amin saját maga és szülei, Bódi Guszti és Bódi Margó is meglepődött. „Elmentünk fellépni közösen a faterékkal, ott álltam apu mellett, mire jött egy kedves rajongó, Bódi Csabi-pólóban. Kérdezte, hogy »És a fiatalok hol vannak, Csabi miért nem jött? Miatta vagyok itt.« Olyan szinten lefogytam, hogy nem ismert fel” - osztotta meg a mókás sztorit Bódi Csabi.

Az énekes látványos átalakulása miatt leginkább pozitív visszajelzéseket kap, amit jól mutatnak a kommentek posztja alatt. Ám a rosszakaróknak így is sikerül megtalálni a pontot, ahol betámadják az énekest.