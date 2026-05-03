„Bódi Csabi miért nem jött? Miatta vagyok itt!” – Saját rajongója sem ismerte fel az énekest

Bódi Csabi az utóbbi hónapokban valóságos stílusikonná és életmód-példaképpé vált a rajongók szemében, bár az átalakulása mögött korántsem csupán a hiúság állt. A népszerű zenész látványos fizikai változáson ment keresztül, amely nemcsak az önbizalmát hozta vissza, hanem a mindennapi viseletét is alapjaiban forgatta fel. Míg korábban a bővebb szabású öltönyök mögé rejtőzött, addig ma már büszkén vállalja az alakját, és a legmodernebb sportos darabokban áll színpadra. Ez a fajta megújulás azonban nemcsak a külsőségekről szól, hiszen a családapa az egészségmegőrzés és a minőségi párkapcsolat fontosságára is nagyobb hangsúlyt fektet, mint valaha.

Bódi Csabi 25 kilótól szabadult meg

Csabi őszintén vallott arról, hogy a súlyfölösleg korábban komoly lelki terhet jelentett számára, amit elegáns ruhákkal próbált kompenzálni:

Lefogytam 25 kilót egy különleges súlyszabályzó módszernek köszönhetően. Teljesen fitt vagyok, lecseréltem a komplett ruhatáramat. Az eddigi elegáns szettjeimet tréning-, illetve sportruházatra váltottam. Hétköznaponként is elegáns ruhákban jártam, hogy takarjam a hájamat...

– mesélte az énekes, aki azt is hozzátette, hogy most annyira jól érzi magát a bőrében, hogy már sportosan nyomja. A radikális fogyás azonban váratlan szituációkat is szült, amelyekről nevetve emlékezett meg. Egy fellépés alkalmával ugyanis a saját rajongói sem tudták, kivel állnak szemben, ami egyszerre volt számára meghökkentő és hízelgő tapasztalat.

Elmondása szerint éppen egy családi koncerten vett részt Bódi Gusztival és Bódi Margóval, amikor bekövetkezett a komikus incidens:

Elmentünk fellépni közösen a faterékkal, ott álltam apu mellett, mire jött egy kedves rajongó, Bódi Csabi-pólóban. Kérdezte, hogy »És a fiatalok hol vannak, Csabi miért nem jött? Miatta vagyok itt.« Olyan szinten lefogytam, hogy nem ismert fel

– emlékezett vissza a zenész a mókás esetre. Ez a pillanat volt számára a végső visszaigazolás arra, hogy az elért eredmény valóban látványos, és a környezete számára is döbbenetes a változás. A fogyáshoz súlyszabályzó kúrát hívott segítségül, amely segített kordában tartani az étvágyát és beindítani az anyagcseréjét.