Bódi Csabi: „Mindent a feleségemnek köszönhetek, azt is, hogy élek”

Bódi Csabi fogyása jó ideje foglalkoztatja a nyilvánosságot, a zenész ugyanis látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Hosszú éveken keresztül küzdött a túlsúllyal és a jojó-effektussal, ez azonban már a múlté. Családja mindennél nagyobb motivációt jelent számára, az idáig vezető hosszú út lelki hátteréről pedig őszintén mesélt a Borsnak.
A zenész tavaly ilyenkor kislányával játszott az udvaron, amikor fizikai tüneteit érezte az egészségtelen életmódnak, ekkor érezte először komolyabban azt, hogy sürgősen változtatnia kell.
Nem volt egyszerű dolgom, hiszen én nem dohányzom, nem kávézom, az alkoholt utálom, játékterembe sosem járok; vagyis nincs semmi olyan káros szenvedélyem, amin úgymond levezethettem volna a feszültséget. Nekem a finomságok jelentették ugyanezt, az étel volt a legjobb barátom, a lelki társam. Ha bánatom volt, azért, ha örömöm, akkor meg azért. Sosem okozott csalódást, mindig megadta azt, amire szükségem volt, így aztán bátran mondhatom, hogy nagyon komoly lépés volt lemondani erről
- meséli Csabi, aki bevallotta, hogy a tükörben már olyan valakit látott, aki nem ő volt és akit már csak sajnálni tudott.
Ezt csak az értheti meg igazán, aki túlsúlyos. Én egy másik személyt láttam, egy idegent, akihez már beszéltem a tükörben. Megkérdeztem tőle, tényleg jó-e neki, hogy így néz ki.
A zenész édesapja negyvenkilenc évesen kapott infarktust, mint mondja, el kellett döntenie, hogy ő is erre a sorsra jut-e, vagy változtat az életvitelén. Ekkor került az életébe az úgynevezett súlyszabályozó módszer, amelynek lényege, hogy kizárólag gyógynövényes összetevőkkel egészíti ki az étrendjét.
A cigánysághoz közel állnak a gyógynövények, hiszen régen nem tudtak patikába járni. Ha régen működtek a gyógynövények, akkor gondoltam, hogy most is fognak és nem is kellett csalódnom. Eltelítette a gyomromat és hiába kívánt sok mindent az agyam, a gyomrom már egyáltalán nem, így sokkal egyszerűbb volt ellenállni. Az első sikerek aztán erőt adtak a folytatáshoz is.
A hosszú és kitartó úton a pozitivitás volt a másik, ami Csabit előre vitte, hiszen időkorlát nem volt, csak kitűzött cél és a legkisebb részeredményt is sikernek élte meg.
Gina nem csak, hogy első pillanattól kezdve Csabi mellett állt a döntésében, de ő maga is beszállt az életmódváltásba, így technikailag és mentálisan is támogatta férjét. Csabi mára már úgy érzi, nincs az a finom falat, ami felérne azzal a minőségi idővel, amit a fogyásért cserébe családjával tud eltölteni.
A kislányom a legnagyobb motivációm, hogy látom az arcán azt a felhőtlen mosolyt, hogy játszhatok vele, hogy minőségi időt tölthetek velük. Szüleim is büszkék rám, illetve Gina is. Mindent a feleségemnek köszönhetek, azt is, hogy élek. Meg vagyok róla győződve, hogy ilyen súlyos tünetekkel, amik nekem voltak, három-négy éven belül szívinfarktust kaptam volna.
Gina egyébként rendszeresen megfőzi és adagokra bontja Csabinak a napi ételt, így egy-egy fellépés során nem okoz neki gondot, hogy ellenálljon a finom falatoknak; még akkor sem, ha épp egy esküvőre hívják meg.
Tudatosan táplálkozom, nem esik nehezemre egy esküvői tortára is nemet mondani. Sem az alkohol, sem a hölgyek nem kísértenek, Ginának senki nem konkurenciája. Tizenkilenc éve élek boldog házasságban és ez egyikünknek sem okoz gondot.
Bódi Csabi szerint azért is működik jól a kapcsolatuk, mert tradicionális oláh cigány hagyományok szerint élnek és hiába vannak nekik is nehezebb időszakaik, mindig támogatják egymást lelkileg.
Mindig őt helyezem előtérbe és ő is engem. Fontosnak tartom az apró gesztusokat is, amikkel jelezzük egymásnak, hogy mennyire fontos a másik. Nemrég voltunk Szardínián és hamarosan Dubajba is megyünk a születésnapomon. A közös, minőségi idő elengedhetetlen a jól működő házassághoz
- árulta el Bódi Csabi.
