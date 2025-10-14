Saját tengerpartot kaptak Bódi Csabiék – videó

Bódi Csabi már a világ számos pontján megfordult, de azért garantáltan az ő álla is leesik egy-egy látványnak köszönhetően. Az énekes korábban a Metropolnak újságolta el: családjával Dubajba készülnek, ahol nem egyszerűen csak egy luxusutazáson vesznek részt, hiszen egy igen komoly fellépés is vár rájuk az arab országban. "Nagy izgalommal készülünk a dubaji koncertre. Nem egy megszokott környezetben, országban és nem Európában fogunk fellépni. Nem csak magyarok lesznek, hanem helyi lakosok, arabok és angolul beszélő külföldiek is. Nehéz összeállítani a repertoárt, de az biztos, hogy bulis, vidám zenéket fogunk vinni, illetve lesznek olyan dalok is, amiket nem szoktunk soha énekelni, például a nagyon magyaros zenéink, mint a Nád a házam teteje. De természetesen a Bódi slágerek is lesznek, hiszen azok nélkül nem lehet koncert" – árulta el akkor, hozzátéve: nem kevesebb, mint 700 dalt visz a család, hogy garantáltan minden eshetőségre felkészüljenek.

Bódi Csabiék Dubajban lépnek fel Fotó: Knap Zoltán

Lélegzetelállító videó: ilyen hotelben szálltak meg Bódi Csabiék

Nos, azóta Bódi Csabi és családja meg is érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, sőt, már el is foglalták a hotelszobájukat, melynek ablakából Csabi nem csak az elképesztő panorámát mutatta meg, de azt is elárulta, hogy gyakorlatilag saját tengerpartot is kaptak a szobához a Fairmount Hotelben. Na jó, nem kizárólag ők, hanem a luxusszálló összes vendége, de azért akkor sem mindennapi helyzet...

"Épp itt vagyunk a Fairmount Hotelben. Ez a Pálma-szigetnek a lábánál helyezkedik el, és hát saját tengerpartja is van" – magyarázta Csabi, aki persze a szállodai szoba belsejét is megmutatta, valamint pár, távolabb látható érdekességre is kitért, mint például arra a 250 méter magas óriáskerékre, ami 450 perc alatt ér körbe, valamint arra a másik szállóra, aminek a legtetején, a 77. emeleten egy feszített víztükrű medence található, és amiben tavasszal volt is alkalmuk csobbanni – akkor ugyanis ott szálltak meg.