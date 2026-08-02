Még tovább fokozódik a kánikula, hamarosan 41 fok is lehet

Bizonyára már mindenki némi enyhülésre vágyik, de az időjárás sajnos még hőséget tartogat.
Vasárnap továbbra is forró, napos időre számíthatunk, országszerte kitart a kánikula. Az északi tájakon időnként ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és kisebb eséllyel egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, jelentős csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet - írja a Köpönyeg. A hajnal is enyhe lesz, 16–25 Celsius-fok közötti minimumokkal, délután pedig 35–40 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk. Harmadfokúra emelték a riasztás fokozatát Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.
Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul. A HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki másodfokú hőségriasztást, az ország többi részében harmadfokú jelzés van érvényben. Utóbbi azt jelenti, hogy ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.
Kedden jobbára derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem valószínű. A délies szél megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 17 és 26, délután 35 és 41 fok között alakul.
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