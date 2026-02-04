"Zámbó Jimmy óta nem láttam ilyet" – Szikora Robi megszólalt! Fenyő Miklós köhögött, rázta a hideg utolsó találkozásukkor

Rövid lefolyású betegség után, 78 éves korában Fenyő Miklós meghalt, az eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző és szövegíró, akinek neve örökre összeforrt a Hungária és a magyar rock and roll történetével. Halála az egész országot megrázta, rajongók, pályatársak és barátok egyaránt gyászolják a megismételhetetlen művészt.

Fenyő Miklós meghalt január 31.-én, aki csak 78 éves volt (Fotó: Szabolcs László / hot!archív)

Fenyő Miklós meghalt: a hazai rock and roll sosem lesz a régi

Az év első napjaiban jött a hír, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. A család hosszú ideig nem osztott meg új információkat, miközben a hazai sztárvilág egy emberként fejezte ki aggodalmát és jókívánságait. Mindenki a gyors felépülésben reménykedett, ám január 31-én a zenész hivatalos Facebook-oldalán megjelent a tragikus bejelentés: Fenyő Miklós távozott közülünk.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert kapcsolata a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb, évtizedeken átívelő szakmai és emberi viszonya volt, amely az utóbbi hetekben tragikus fordulatot vett

(Fotó: Mediaworks Archív)

Szikora Róbertet a veszteség mélyen érintette

Évtizedes barátság és testvéri kötelék fűzte össze őket, amely túlmutatott a szakmai kapcsolaton.

fűzte össze őket, amely túlmutatott a szakmai kapcsolaton. Negyven év után újra együtt dolgoztak és színpadra álltak , közös próbákkal, koncertekkel és stúdiómunkával.

, közös próbákkal, koncertekkel és stúdiómunkával. Feltétlen bizalom és lelki közelség jellemezte kapcsolatukat, ahol nem volt helye megfelelési kényszernek.

jellemezte kapcsolatukat, ahol nem volt helye megfelelési kényszernek. Közös felelősséget éreztek a Hungária örökségéért, és együtt képviselték azt a közönség felé.

A veszteség különösen mélyen érintette Szikora Róbertet, aki az egyik legközelebbi barátja és alkotótársa volt. A zenész őszintén beszélt a Borsnak arról, mit jelentett számára a közös munka és az elmúlt másfél év újra egymásra találása.

Amikor újra együtt próbálsz valakivel negyven év után, az már nem csak munka. Egy szekéren ültünk újra, egy irányba toltuk, és mindent megosztottunk egymással – ugyanúgy, mint régen.

Szikora elmondta, hogy az elmúlt időszak koncertjei és közös projektjei különleges lelki közelséget hoztak vissza közéjük, amely túlmutatott a hétköznapi barátságon.

Ez már nem az a fajta barátság, amit ma annak hívunk. Ez testvériség. Olyan, mintha a család újra összeülne karácsonykor.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert múlt év ősszel 40 év után lépett újra egy színpadra

(Fotó: Bors)

Tévés szereplésük idején már betegeskedett

A zenész azt is felidézte, hogy Fenyő Miklós a közös tévés szereplésük idején már betegeskedett, de senki sem gondolta, hogy ekkora a baj. Halála ezért mindenkit váratlanul ért.