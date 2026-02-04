"Zámbó Jimmy óta nem láttam ilyet" – Szikora Robi megszólalt! Fenyő Miklós köhögött, rázta a hideg utolsó találkozásukkor

Rövid lefolyású betegség után, 78 éves korában Fenyő Miklós meghalt, az eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző és szövegíró, akinek neve örökre összeforrt a Hungária és a magyar rock and roll történetével. Halála az egész országot megrázta, rajongók, pályatársak és barátok egyaránt gyászolják a megismételhetetlen művészt.
Az év első napjaiban jött a hír, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. A család hosszú ideig nem osztott meg új információkat, miközben a hazai sztárvilág egy emberként fejezte ki aggodalmát és jókívánságait. Mindenki a gyors felépülésben reménykedett, ám január 31-én a zenész hivatalos Facebook-oldalán megjelent a tragikus bejelentés: Fenyő Miklós távozott közülünk.
A veszteség különösen mélyen érintette Szikora Róbertet, aki az egyik legközelebbi barátja és alkotótársa volt. A zenész őszintén beszélt a Borsnak arról, mit jelentett számára a közös munka és az elmúlt másfél év újra egymásra találása.
Amikor újra együtt próbálsz valakivel negyven év után, az már nem csak munka. Egy szekéren ültünk újra, egy irányba toltuk, és mindent megosztottunk egymással – ugyanúgy, mint régen.
Szikora elmondta, hogy az elmúlt időszak koncertjei és közös projektjei különleges lelki közelséget hoztak vissza közéjük, amely túlmutatott a hétköznapi barátságon.
Ez már nem az a fajta barátság, amit ma annak hívunk. Ez testvériség. Olyan, mintha a család újra összeülne karácsonykor.
A zenész azt is felidézte, hogy Fenyő Miklós a közös tévés szereplésük idején már betegeskedett, de senki sem gondolta, hogy ekkora a baj. Halála ezért mindenkit váratlanul ért.
"Mi egymás előtt nem éreztük kényelmetlenül magunkat ebben a helyzetben. Nem feszengtünk, és így született a Szerencse Szombaton ennek egy tv klipje. Ez megint egy csodás találkozás volt, mert egy öltözőben voltam vele. Jól esett erre készülni, mert a stúdióban is együtt énekeltünk, de élőben adtuk elő, és ehhez össze kellet öltözni. Előtte megbeszéltük telefonon, hogy mit veszünk fel, mi lesz, hogyan lesz. Ott vártunk az öltözőben együtt, és az R-Go együttes megtanulta a számot és ott előadtuk élőben."
Közben köhögött, rázta a hideg, de szerintem onnan már nem jött ki nagyon ebből a megfázásból, amit nem tudtak pontosan, hogy mi az. Már előtte pár héttel is megvolt fázva a Miki.
Szikora Róbert szerint az, ami Fenyő Miklós halála után történt, ritka pillanat a magyar közéletben.
Őszintén mondom: Zámbó Jimmy óta nem láttam ilyet. Ilyen szeretetcunamit, hogy mindenki róla beszél, hogy ennyire megmozdul az ország.
Úgy fogalmazott, Fenyő Miklós pótolhatatlan figura volt, akinek karaktere, energiája és kisugárzása egyszeri és megismételhetetlen marad. Bár a legenda eltávozott, dalai és szellemisége tovább élnek és vele együtt egy egész nemzedék emlékei is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.