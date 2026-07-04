Mindenki meglepődött, mit csinált Zámbó Árpy a repülőn – Őrült videó

Zámbó Árpy ismét gondoskodott róla, hogy egy pillanatig se legyen unalmas az utazás. Zámbó Árpy családostul indult üzleti útra, de már a repülőn sikerült mindenkit meglepnie a jókedvével és a sajátos stílusával.

Zámbó Árpy hangos zene kíséretében szállt le a repülőről (Fotó: Bors)

Zámbó Árpy családjával indult el üzleti útra

Zámbó Árpy ugyanis nem fülhallgatóval hallgatta kedvenc dalát, hanem kihangosítva, hangszórón szólt a Nem zavarom az életed című nóta a fedélzeten. Amikor leszálltak, Árpy örömittasan kiáltott fel, miközben kilépett a repülőből, és annyira magával ragadta a hangulat, hogy még a személyzetet is megtáncoltatta, miközben az egyik kezében a hangszóróját szorongatta.

Zámbó Árpy minden eseményből szeret bulit teremteni (Fotó: Török Gergő)

Zámbó Árpy repülőútja emlékezetes marad a személyzetnek is

A rögtönzött mini buli pillanatok alatt feldobta az egész társaságot. Zámbó Árpy bárhová megy, garantált a jókedv és a feltűnés – most még egy egyszerű repülőút is emlékezetes élménnyé vált mellette, és minden bizonnyal nemcsak az utatársak, hanem a személyzet is sokáig emlegetheti majd azt a férfit, aki egy átlagos repülőutat igazi show-vá alakított.