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Mindenki meglepődött, mit csinált Zámbó Árpy a repülőn – Őrült videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zámbó Árpy
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 04. 20:00
repülőútbuli
Sokan elfáradnak egy repülőgép utazás végére. De Zámbó Árpy nem! Úgy élte meg a repülőből való kiszállást, mint egy ünnepet, és még a személyzetet is meglepte.
Bors
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Zámbó Árpy ismét gondoskodott róla, hogy egy pillanatig se legyen unalmas az utazás. Zámbó Árpy családostul indult üzleti útra, de már a repülőn sikerült mindenkit meglepnie a jókedvével és a sajátos stílusával.

Zámbó Árpy
Zámbó Árpy hangos zene kíséretében szállt le a repülőről (Fotó: Bors)

Zámbó Árpy családjával indult el üzleti útra

Zámbó Árpy ugyanis nem fülhallgatóval hallgatta kedvenc dalát, hanem kihangosítva, hangszórón szólt a Nem zavarom az életed című nóta a fedélzeten. Amikor leszálltak, Árpy örömittasan kiáltott fel, miközben kilépett a repülőből, és annyira magával ragadta a hangulat, hogy még a személyzetet is megtáncoltatta, miközben az egyik kezében a hangszóróját szorongatta.

Zámbó Árpy koncerten
Zámbó Árpy minden eseményből szeret bulit teremteni (Fotó: Török Gergő)

Zámbó Árpy repülőútja emlékezetes marad a személyzetnek is

A rögtönzött mini buli pillanatok alatt feldobta az egész társaságot. Zámbó Árpy bárhová megy, garantált a jókedv és a feltűnés – most még egy egyszerű repülőút is emlékezetes élménnyé vált mellette, és minden bizonnyal nemcsak az utatársak, hanem a személyzet is sokáig emlegetheti majd azt a férfit, aki egy átlagos repülőutat igazi show-vá alakított.

@gigikovacs01 Nincs bíras velünk sehol mikor egy üzleti út is lehet vidám és családias 😉👍🥰🎶📸🎥 Ja és ne feledjük el , hogy igen pörögtünk azon a bizonyos ………. 👍😉🫣😘😘😘@Zámbò Árpy ♬ eredeti hang - Gigi Kovács

 

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