Zámbó Árpy döbbenetes kijelentése: Én vagyok Peter Srámek menedzsere

Az idők kezdete óta, vagyis nagyjából úgy tíz éve tudjuk, hogy Péter Srámek nem lenne híres, ismert és elismert Magyarországon, ha Zámbó Jimmy testvérei nem karolják fel és nem adnak neki lehetőséget egy-két Jimmy gálán. Tudjuk, mert emlékszünk rá, és tudjuk, mert évente többször is halljuk ezt Zámbó Árpytól, vagy éppen Mariettától. És persze halljuk Peter Srámektől is, ha egy-egy interjúban rákérdez valaki. Mert ő nem tagadja, hogy így történt. Mégis, ha a fiatal énekes arról beszél, hogy nem érti, miért tartják őt „hálátlan dögnek” Zámbó Jimmy testvérei, másnap már jön is a reakció a másik oldalról. Most, hogy a Beköltözve Hajdú Péterhez legutóbbi epizódjában Peter elárulta, miként is emlegeti őt Jimmy nővére a háta mögött, Árpy megjelent és rendet tett. Zámbó Árpy a Tények Plusz kamerájába mondta, mi a baj Peter Srámekkel. Mármint szerinte…

Zámbó Árpy: „Én nem az anyagi részét néztem”

– Basszus, hát segítettem ezen az emberen! Hát nem érdemlek meg egy beszélgetést? Ezt az embert én hoztam Magyarországra. A mai napig én vagyok a hivatalos menedzsmentje a Peter Srámeknak. Az, hogy előrébb segítettem a pályafutását, száz százalék. Ezt nem tudja letagadni és nem is tagadja le. Én nem az anyagi részét nézem, és soha nem is néztem azt. Isten látja lelkemet!

Azt, hogy tiszteletből sem emeli fel a telefont és kérdezi meg: Héj Árpy! Megvagy? Azt nem tudom elfogadni

– kezdte Zámbó Árpy, aki szerint az üthetett vissza Peter Srámekre, hogy túlontúl szeretne Zámbó Jimmy nyomdokain járni.

„Elhiszem és tudom, hogy a lelke mélyén ő tényleg Jimmy”

– Amikor megismertem a Petert, a lelkem mélyén az volt a gondolatom, hogy van itt egy szlovák srác, aki nem tud beszélni magyarul, de a testérem dalait csodálatosan énekli. Nekem ez elég volt ahhoz, hogy a pályáját segítsem, előrébb vezéreljem. Ezt minden nagyképűség nélkül mondom. Annak több millió Zámbó Jimmy rajongónak szemet szúrt az, hogy annyira nyomul a Jimmy nimbusza felé és utánozni akarja, hogy… Elhiszem és tudom, hogy a lelke mélyén ő tényleg Jimmy. De lehetséges, hogy nem gondolt bele abba, hogy ennek lehet hátulütője is – fogalmazott a Tények Pluszban Zámbó Árpy. Zárásként pedig ismételjük meg a fenti megszólalás legérdekesebb mondatát.

– mondta ugye Árpy. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy ez a kijelentés okozhat még némi galibát, hiszen Peternek van hivatalos, szerződtetett menedzsere, aki nem Árpy.