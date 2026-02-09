Bebe: Sokkal kerekebb lenne az életem, ha lenne gyerekem

Bebe nagyon örült a felkérésnek, készült a feladatra – már csak azért is, mert tudja, hogy a dalok hatással lesznek rá.

Bebe lmeglepődött, hogy felkérték zsűritagnak - Fotó: MTI / Madaras Csinszky Andrea / hot! magazin

"Nagyon meglepett a felkérés, és hirtelen nem is nagyon tudtam hová tenni" – kezdte a hot! magazinnak Bebe.

"Emlékszem, év vége volt, és éppen a következő évemet próbáltam fejben összerakni, amikor megcsörrent a telefonom. Bevallom, nem gondolom magam ítész típusnak, már ha van ilyen. Ez egy nagyon emocionális műfaj, így nem teszek olyan fogadalmat, hogy kizárólag a dalra koncentrálok majd, és kizárok minden más tényezőt. A szöveg, a zene, a vizuális élmény, sőt még az is befolyásol majd, hogy milyen lábbal kelek fel aznap; azt fogom figyelembe venni, hogyan hat a versenydal a lélekre."

Imádja a kutyáit - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Bebe A Dal zsűritagja lett

Nincs oka panaszra: szinte folyamatosan koncertezik. Ezért olykor az ember nagy árat fizet, kevés idő jut a magánéletére, de azt mondja, lassan a helyére kerül minden.

"A magánéletem és a zene nagyon egybeolvad. Rengeteget dolgozom, és most A Dal kapcsán ez még hatványozódik. Időnként az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ilyenkor nem a magam ura vagyok, hiszen ott a stáb, a műsornak van egy kötött struktúrája próbákkal és élő szombati adásokkal, és ezekhez alkalmazkodni kell. Amikor akad egy kis szabadidőm, akkor próbálok kikapcsolódni, és csak az itthoni dolgokkal foglalkozom. Mindezek ellenére jól érzem magam a bőrömben. Közel az ötvenhez most érzem magam a legjobban."

Azt mondja, nem igazán érti azokat, akik megrettennek az ötödik iksztől. Azzal a bölcsességgel, amivel az ember ebben a korban már rendelkezik, teljesen másként látja az életet. Az pedig, hogy ma már képes elengedni sok mindent, igazán boldoggá teszi.

Nem üres frázisokat ismételgetek, és azokkal sem értek egyet, akik ilyenkor megijednek. Tény és való, hogy megy az idő, de ha lehet ilyet mondani, az eddig megszerzett tapasztalatokkal, bölcsességgel, teljesen másként látva már a világot, sok mindent elenged az ember.

Bebe párja részt vett a korábbi Nagy Ő-ben - Fotó: Gabor Zoltan / hot! magazin

Bebe magánélete rejtve marad - nem posztol róla

Féltve őrzi a magánéletét. Hisz abban, hogy az embernek meg kell őriznie a privátszféráját. Ettől függetlenül most elárulta, mit gondol a családalapításról és a gyermekvállalásról.