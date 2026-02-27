"Na, mikor randizunk?" – Végre megszólalt Bebe gyönyörű szerelme: így csábította el az énekest – Fotó

A hazai zenei élet ikonja, Abebe Dániel azaz Bebe végre megtalálta azt a nőt, aki mellett valóban önmaga lehet. A pár egy hangulatos moziesten jelent meg együtt, ahol sugárzott róluk az összhang és a mély szeretet. Nem titkolják tovább a kapcsolatuk indulásának pikáns részleteit, amelyekből kiderül, hogy a nőknek is lehet kezdeményezniük. Lássuk, hogyan hódította meg a határozott hölgy a zenész szívét.

Bebe párja kezdeményezte a találkozást (Fotó: Madaras-Czinszky Andrea)

A Dal zsűrije, Bebe elárulta: a kedvese csapott le rá először

A népszerű énekes és Mártoni Edina között vibrált a levegő, miközben a megismerkedésükről kérdeztük őket. Sokan kíváncsiak voltak arra, vajon a romantikus vacsorák vagy a nagy gesztusok hozták-e össze őket. Mint kiderült, a történetük korántsem hétköznapi, és a hagyományos udvarlási formákat is alaposan felrúgták. Bebe büszkén mesélt arról, hogy szerelme nem várt a sült galambra, hanem a sarkára állt.

Mi eléggé különleges módon ismerkedtünk meg, régóta ismertük egymást, amikor egyszer csak rám írt. Az üzenetben ez állt: Na mikor randizunk? Majd többször megbeszéltük már, hogy találkozunk, de mindig elmaradt valahogy. Egyszer csak a dolgok közepébe vágott, és akkor egy forgatáson találkoztunk. Csodálatos nő, és amit akar, azt meg is szerzi. Azóta már együtt élünk, és nevelgetjük a három rosszcsont örökbefogadott gyerekünket. Kutyusok természetesen.

– mondta a Back II Black egykori frontembere.

Az énekes szavaiból tisztán látszik, hogy lenyűgözi őt párja céltudatossága és ereje. A közös életük alapja a kölcsönös tisztelet és a négylábú kedvenceik iránti rajongás.

Abebe Dániel Bebe és szerelme remekül érezték magukat a Sikoly új részének premierjén (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

„Vacsizni tudok egyedül is” – nem vágyik nyálas sallangokra A Nagy Ő korábbi sztárja

Míg a legtöbb nő hercegnős randikról álmodozik, Bebe párja teljesen más fából lett faragva. Őt nem lehet egy egyszerű vacsorameghívással levenni a lábáról, sőt, kifejezetten kerüli a kliséket. Számára a valódi értékek sokkal többet jelentenek a látványos körítésnél. Őszintén beszélt a Borsnak arról, hogy miért nem tartja magát a klasszikus „randizós” típusnak.

Mártoni Edina nem szeret randizni (Fotó: Mártoni Edina Instagram)

Nem vagyok egy randizós típus, tehát nekem nincsenek ilyen álmaim, ilyen vágyaim. Mindenki azt gondolja, hogy tipikus nőként biztos van, hát nincsen, én nem vágyok az álom randikra. Én a törődésre vágyok, nem a nyálas sallangokra. Én nem vagyok ez, elvagyok randi nélkül, de az apró figyelmességek kellenek. Engem ne vigyen tehát senki randizni, vacsizni tudok egyedül is otthon.

– mondta Edina.