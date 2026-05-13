Rácáfolt a kételkedőkre! Bebe és párja boldog párkapcsolatban élnek

Abebe Dániel nemrég ünnepelte első összeköltözési évfordulóját párjával, akivel minden eddiginél boldogabban élnek együtt. A Dal idei évadának zsűritagja korábban arról számolt be, hogy az eljegyzés is a tervek között van, ám ez még várat magára. A kapcsolata mellett a fellépésekre is koncentrálnia kell Bebének, mivel elindult a szezon, vagyis elmondása szerint neki véget sem ért a tavalyi év.

Bebe és Edina nagyon boldogak egymás mellett (Fotó: Szabolcs László)

Bebe párjával megünnepelte az összeköltözés évfordulóját

Pont most volt egy éve, hogy összeköltöztünk, szóval ünnepeltünk is. Nagyon cuki ajándékokat kaptam és szerencsére minden jól alakul köztünk. Az összhang is még mindig megvan közöttünk

– mondta lapunknak Abebe Dániel.

A Back II Black egykori frontembere számára még nem a pihenés időszaka következik, mivel közös nyaralásuk jövőre csúszik. „A téli szezon is munkával telt a Dal miatt, amiért kicsit úgy érzem, hogy még mindig tart a tavalyi év. Nyaralni, így csak januárban vagy februárban jutunk majd el, mivel nyáron szerencsére sok fellépésem lesz. Most is éppen indulok Szlovákiába, ahol egy orvosi csapat előtt lépek majd fel” – árulta el Bebe.

Abebe Dániel idén először próbálhatta ki magát zsűriszékben (Fotó: Markovics Gábor)

A Dal idei évadjának zsűritagja szép emlékként tekint vissza a műsorra

Nagyon rövid volt, de a csapattal nagyon jó volt a dinamika közöttünk. Egy nagyon tehetséges, hosszú karrierre számító hölgy nyerte meg, ugyanakkor sok más előadónak lett volna létjogosultsága az első helyre

– jegyezte meg a műsorral kapcsolatban Bebe.

A Dal 2026 győztese Balogh Rebeka Valéria lett, aki saját magán is meglepődött döntős produkciója után.

Már a top négynél hitetlenkedve álltam a színpadon. Nem szoktam hozzá, hogy ott állhatok a legjobbakkal, zse­niá­lis művészekkel, ezért nem is tudok mit kezdeni a helyzettel

– mondta Rebeka, a Dal műsorában aratott sikere után.