Meglepő hírek: új arc tűnik fel A Dal zsűrijében

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:55
BebeFerenczi György
Egyenként mutatják be az ítészeket. Bebe újonnan érkezik A Dal zsűrijébe.

Apránként leplezik le csupán a szervezők, ki ül A Dal 2026-os évadának négy zsűriszékébe. Az első zsűritag személye már korábban leleplezésre került, most pedig egy újabb név derült ki. Bebe új emberként érkezik a csapatba.

Bebe csatlakozik A Dal zsűrijéhez
A Dal: veteránok és új érkezők

A Dal 2026 elsőként leleplezett zsűritagja az a Ferenczi György volt, aki immár hatodik alkalommal tér vissza. Az 1ső Pesti Rackák frontembere Magyarország Érdemes Művésze, Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Petőfi Zenei Díjas, Máté Péter-díjas, kétszeres Artisjus-díjas és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, így szakmaisága kétségbevonhatatlan.

A most bejelentett második zsűritag, Bebe ugyan A Dalban még nem mondhatott ítéletet mások produkcióiról, ugyanakkor ő sem épp ma kezdte a szakmát, azaz noha a műsorban újonc, a zenei színtéren szintén veteránnak számít: a '90-es évek végén a Picasso Branch tagja volt, majd a 2000-es évek elejétől a Back II Black együttes frontembere lett. A Melody Maker énekesét a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadának fellépőjeként is láthatta a közönség.

Apropó, Csináljuk a fesztivált! – a további két zsűritag személye a népszerű műsor január 24-i és 25-i elődöntő adásai után derül ki.

A Dal 2026 hamarosan a Dunán!

Az ország egyetlen könnyűzenei, televíziós dalversenye idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a hiteles élő megszólalásra, illetve színpadi jelenlétre. A kiválasztott produkciók automatikusan elődöntős helyet kapnak, így a versenyzőknek a dalok áthangszerelt változatával is bizonyítaniuk kell. Bebe dalszerző-előadóként pontosan tudja, mit jelent élőben működő produkciót létrehozni. „Azt keresem a zenében, ami mindenféle mankó vagy külső segítség nélkül is képes hatni a lélekre” – vallja az énekes, aki szerint attól tud kitűnni egy dal, ha nemcsak érzelmileg érinti meg, hanem az egyediségével is – legyen az egy merész ritmusváltás vagy egy pengeéles gondolat.

A műsor újdonságaként a zsűri az aranygombbal közvetlenül is alakíthatja a mezőnyt. Hétvégén megtudhatják, kik csatlakoznak Ferenczi György és Bebe mellé, hogy a legújabb magyar könnyűzenei szerzeményeket értékeljék és a nézőkkel együtt kiválasszák a győztest.

