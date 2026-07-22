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Aggasztó jelentés: az ország 89 százalékában van aszály!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 13:30
aszályanyár
Komoly aggodalomra ad okot a jelenlegi helyzet. Az aszály már szinte az egész országban közepes vagy súlyos gondot okoz.

Országszerte egyre nagyobb aggodalomra ad okot az aszályhelyzet: nem csak a folyók és tavak vízszintje csökken folyamatosan, de a mezőgazdasági területek is komoly gonddal küzdenek. A HungaroMet épp ezért döntött úgy, hogy naponta frissülő aszályösszegző grafikonnal bővíti Agrometeorológiai aloldalát. A fejlesztés egy olyan új grafikoncsalád első eleme, amely az aszály térbeli kiterjedésének és intenzitásának változását, vármegyei statisztikákat, valamint a teljes tenyészidőszak összegzését mutatja be.

Az aszály évek óta egyre nagyobb gondot jelent hazánkban
Az aszály évek óta egyre nagyobb gondot jelent hazánkban
Fotó:  Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap 

A mezőgazdasági aszály összetett természeti jelenség, amelynek értékelése több szempont együttes figyelembevételét igényli. Mezőgazdasági aszályról akkor beszélünk, amikor egy adott növény vízigényéhez képest a talaj vízszolgáltató képessége tartósan elégtelen, ami már visszafordíthatatlan károsodást okoz a növényállományban, és a terméshozam, illetve a termés minőségének romlásához vezet - magyarázzák.

Aszályhelyzet Magyarországon

Az aktuális helyzetkép szerint az ország 89 százalékán van közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály. A nyári növények legnagyobb terműterülettel rendelkező vármegyéiben még rosszabb a helyzet, ott a szám 91,1 százalék.

Az ország legnagyobb részén nagyfokú aszály van jelen
Az ország legnagyobb részén nagyfokú aszály van jelen
Fotó: HungaroMet

 

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