A Dal zsűritagja nem finomkodott: „Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár"

Az ország egyetlen könnyűzenei, televíziós dalversenye, A Dal idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a hiteles élő megszólalásra, illetve színpadi jelenlétre. A kiválasztott produkciók automatikusan elődöntős helyet kapnak, így a versenyzőknek a dalok áthangszerelt változatával is bizonyítaniuk kell. A Duna műsorának zsűrije is megújul: Szandi és Ferenczi György mellett Abebe Dániel „Bebe” és Molnár Tibor „Trap Kapitány” foglal helyet, akik dalszerző-előadóként pontosan tudják, mit jelent élőben működő produkciót létrehozni, és egyetértenek abban, hogy egy dal csak akkor jó, ha stúdiómunka nélkül is ütősen szólal meg…

A Dal Trap kapitány zsűrizésével startol el, Molnár Tibor már most éles véleményt fogalmazott meg (Fotó: Madaras-Czinszky Andrea)

A Dal zsűritagja: „Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár”

A Trap kapitány néven ismertté vált előadó éles kritikát fogalmazott meg a mai zenészekről – jobban mondva azokról, akik az őstehetség és gyakorlás helyett a digitális technika segítségével próbálnak népszerűségre szert tenni.

Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár. Fontos, hogy megmutassuk a valódi csillagokat, akik számítógépes trükkök nélkül is megállják a helyüket

– szögezte le Molnár Tibor, nem kis kritikát megfogalmazva az újgenerációs zenészek jó része felé, akik ugyan talán nagy rajongóbázissal rendelkeznek, a színpadi jelenlétük talán mégsem annyira indokolt.

Szavaival egyetértett A Dal 2026 másik zsűritagja is. Bebe sem finomkodott:

Egy dalnak a csupasz valójában is működnie kell. A stúdiótechnika képes elfedni az előadó hiányosságait vagy a szerzemény gyengeségeit. Az élő színpadon nincs „javítás” gomb: itt dől el, hogy az előadó technikailag is birtokolja-e a saját dalát

– vélekedett a szintén A Dal zsűrijébe készülő Bebe.

Bebe is egyetért abban, hogy egy dal akkor jó, ha stúdiómunka nélkül is rendben van (Fotó: Madaras-Czinszky Andrea)

Trap kapitány még hozzátette A Dal 2026-os évada kapcsán:

„Elsősorban a dalok, a zeneszerzők és a hangszerelők versenye ez, az előadás minősége fontos, de nem elsődleges szempont. A zenében az önazonosság, az eredetiség a döntő. Aki nem hitelesen ad elő, az nálam biztosan nem kerül az élre. Végső soron meg kell tudnia nyerni az embereket – akár azzal, hogy radikálisan eltér az átlagtól, akár azzal, hogy tökéletesen beleolvad abba.”

A korábbi évek sikerei után szombatonként folytatódik A Dal 2026-os évada.