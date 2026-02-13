Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Dal zsűritagja nem finomkodott: „Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár"

a dal
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:00
Molnár tiborAbebe Dániel
Molnár Tibor, azaz Trap kapitány szókimondásáról híres. A Dal zsűritagjaként sem tesz másképp: őszinte véleményezést ígér, elöljáróban pedig szigorú kritikát fogalmazott meg.
Prac Lee
A szerző cikkei

Az ország egyetlen könnyűzenei, televíziós dalversenye, A Dal idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a hiteles élő megszólalásra, illetve színpadi jelenlétre. A kiválasztott produkciók automatikusan elődöntős helyet kapnak, így a versenyzőknek a dalok áthangszerelt változatával is bizonyítaniuk kell. A Duna műsorának zsűrije is megújul: Szandi és Ferenczi György mellett Abebe Dániel „Bebe” és Molnár Tibor „Trap Kapitány” foglal helyet, akik dalszerző-előadóként pontosan tudják, mit jelent élőben működő produkciót létrehozni, és egyetértenek abban, hogy egy dal csak akkor jó, ha stúdiómunka nélkül is ütősen szólal meg…

A Dal zsűritagja Trap kapitány szigorú ítész lesz.
A Dal Trap kapitány zsűrizésével startol el, Molnár Tibor már most éles véleményt fogalmazott meg (Fotó: Madaras-Czinszky Andrea)

A Dal zsűritagja: „Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár”

A Trap kapitány néven ismertté vált előadó éles kritikát fogalmazott meg a mai zenészekről – jobban mondva azokról, akik az őstehetség és gyakorlás helyett a digitális technika segítségével próbálnak népszerűségre szert tenni.

Ma szinte bárkiből lehet autotune-os mulatós vagy rapsztár. Fontos, hogy megmutassuk a valódi csillagokat, akik számítógépes trükkök nélkül is megállják a helyüket

– szögezte le Molnár Tibor, nem kis kritikát megfogalmazva az újgenerációs zenészek jó része felé, akik ugyan talán nagy rajongóbázissal rendelkeznek, a színpadi jelenlétük talán mégsem annyira indokolt.

Szavaival egyetértett A Dal 2026 másik zsűritagja is. Bebe sem finomkodott:

Egy dalnak a csupasz valójában is működnie kell. A stúdiótechnika képes elfedni az előadó hiányosságait vagy a szerzemény gyengeségeit. Az élő színpadon nincs „javítás” gomb: itt dől el, hogy az előadó technikailag is birtokolja-e a saját dalát

– vélekedett a szintén A Dal zsűrijébe készülő Bebe.

Bebe is egyetért abban, hogy egy dal akkor jó, ha stúdiómunka nélkül is rendben van (Fotó: Madaras-Czinszky Andrea)

Trap kapitány még hozzátette A Dal 2026-os évada kapcsán:
Elsősorban a dalok, a zeneszerzők és a hangszerelők versenye ez, az előadás minősége fontos, de nem elsődleges szempont. A zenében az önazonosság, az eredetiség a döntő. Aki nem hitelesen ad elő, az nálam biztosan nem kerül az élre. Végső soron meg kell tudnia nyerni az embereket – akár azzal, hogy radikálisan eltér az átlagtól, akár azzal, hogy tökéletesen beleolvad abba.

A korábbi évek sikerei után szombatonként folytatódik A Dal 2026-os évada.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu