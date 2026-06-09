El Niño: drámai dologra lettek figyelmesek a tudósok

A tudósokat aggasztja az Észak-Atlanti-óceánon található, szokatlanul hideg vízterület, amelyet „hideg foltnak” vagy „felmelegedési lyuknak” neveznek. Miközben egy különösen erős El Niño-jelenség közeledik, ez a Grönland közelében fekvő óceáni terület az elmúlt évtizedekben körülbelül 1 °C-kal hűlt le.

El Niño - a hatás nem csak Európát érinti Fotó: AFP/Juan Barreto

Fontos dologra lettek figyelmesek a tudósok az El Niño kapcsán

Egy új tanulmány most összefüggésbe hozta a hideg foltot az Atlanti-óceán meridiánális cirkulációjának (AMOC) gyengülésével, amely egy fontos óceáni áramlási rendszer, amely meleg vizet szállít a trópusokról Európába. Ez a rendszer segít szabályozni az időjárást és a hőmérsékletet szerte a világon.

A lassulás oka a grönlandi jég olvadása lehet, mivel az édesvíz az óceánba áramlásával lényegében csökkenti a víz sótartalmát, ami megnehezíti az AMOC normális működését. Ez gyengíti a meleg víz áramlását, és hozzájárul a hideg folt kialakulásához.

Az emberek azt kérdezik, miért létezik ez a hideg folt

– mondta Wei Liu, a Kaliforniai Egyetem Riverside-i kampuszának klímakutatója, aki Kai-Yuan Li doktorandussal együtt vezette a kutatást.

– Megállapítottuk, hogy a legvalószínűbb magyarázat az AMOC gyengülése. Eredményeink azt mutatják, hogy csak azok a modellek adnak helyes eredményt, amelyek az AMOC gyengülését feltételezik. Ez azt jelenti, hogy a legújabb modellek közül sok túl érzékeny az aeroszolváltozásokra, és kevésbé pontosak erre a régióra nézve – tette hozzá Liu.