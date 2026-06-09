El Niño: drámai dologra lettek figyelmesek a tudósok

A tudósokat aggasztja az Észak-Atlanti-óceánon található, szokatlanul hideg vízterület, amelyet „hideg foltnak” vagy „felmelegedési lyuknak” neveznek. Miközben egy különösen erős El Niño-jelenség közeledik, ez a Grönland közelében fekvő óceáni terület az elmúlt évtizedekben körülbelül 1 °C-kal hűlt le.
Egy új tanulmány most összefüggésbe hozta a hideg foltot az Atlanti-óceán meridiánális cirkulációjának (AMOC) gyengülésével, amely egy fontos óceáni áramlási rendszer, amely meleg vizet szállít a trópusokról Európába. Ez a rendszer segít szabályozni az időjárást és a hőmérsékletet szerte a világon.
A lassulás oka a grönlandi jég olvadása lehet, mivel az édesvíz az óceánba áramlásával lényegében csökkenti a víz sótartalmát, ami megnehezíti az AMOC normális működését. Ez gyengíti a meleg víz áramlását, és hozzájárul a hideg folt kialakulásához.
Az emberek azt kérdezik, miért létezik ez a hideg folt
– mondta Wei Liu, a Kaliforniai Egyetem Riverside-i kampuszának klímakutatója, aki Kai-Yuan Li doktorandussal együtt vezette a kutatást.
– Megállapítottuk, hogy a legvalószínűbb magyarázat az AMOC gyengülése. Eredményeink azt mutatják, hogy csak azok a modellek adnak helyes eredményt, amelyek az AMOC gyengülését feltételezik. Ez azt jelenti, hogy a legújabb modellek közül sok túl érzékeny az aeroszolváltozásokra, és kevésbé pontosak erre a régióra nézve – tette hozzá Liu.
A hatások nem korlátozódnának Európára. A gyengülő AMOC a tengerszint gyorsabb emelkedését is okozhatja Észak-Amerika keleti partvidékén. Ugyanakkor csökkenhet az esőzés Afrika és Ázsia egyes részein, ami veszélyezteti a mezőgazdaságot, a vízellátást és a közegészséget.
Az El Niño azt a szokatlanul meleg időszakot jelenti, amely akkor alakul ki, amikor a Csendes-óceán felszíni vizei felmelegednek. Ez akkor következik be, amikor a szokásos, keletről nyugatra fújó passzátszelek gyengülnek vagy irányt váltanak, ami miatt a meleg víz az amerikai kontinens mentén gyűlik össze, és felborítja a globális időjárást, gyakran heves esőzéseket okozva egyes régiókban, máshol pedig súlyos aszályokat.
Európa legfejlettebb hosszú távú időjárási modellje – az ECMWF – közzétette májusi előrejelzését, amely szerint 100 százalékos az esélye annak, hogy 2026 novemberére kialakul a valaha mért legerősebb El Niño. Az El Niñótól eltérően a „hideg folt” hosszú távú éghajlatváltozási jel lehet, és hidegebb európai télhez, a tengerszint emelkedéséhez, valamint csökkent csapadékhoz vezethet Afrika és Ázsia egyes részein - írja a Ladbible.
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