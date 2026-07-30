Hajdú Péter: „Orvos akartam lenni, de a halál közelsége eltántorított ettől”

Félre minden sztereotípiával, amelyek most átsuhantak a gondolataidon! Mert ugye most arra gondoltál, ki lehet az a „tökös” pasas, aki elsők között lép be egy gyilkossági helyszínre és az utolsók között távozik? Nos, akiről szó van, ő Törteli Eszter, aki több holttestet látott már, mint a legádázabb horrorrajongók, akik éjt nappallá téve nézik újra és újra Brad Pitt Z világháborúját. Igen, Eszter gyilkossági helyszínelő lett. Hogy milyen indíttatásból? Az kiderül péntek este a Frizbi TV YouTube-csatornán. De addig is nézzük, mit is gondol Hajdú Péter a témában.
A Bors egyel messzebb merészkedett, mint általában, és arra voltunk kíváncsiak, hogy Péter gondolt-e már arra, hogyan ne találjanak majd rá, ha az óra elütötte élete utolsó percét, pillanatát.
Hogy őszinte legyek, soha nem gondoltam még ezt végig, de még a gondolat elején sem jártam soha.
„Ami biztos, hogy nem szeretném, ha megalázó helyzetben látna az, aki a lelkem kilehelése után először lát meg. Ezzel persze biztosan nem mondok újat, hiszen ki vágyna ennek ellenkezőjére? De, ha már itt tartunk, van egy barátom, akit nem neveznék meg konkrétan, de… Na, ő például mielőtt autóba ül, minden alkalommal elmegy mosdóba. Azt szokta mondani, hogy erre pont azért van szükség, hogy ne legyen semmi ”gond”, ha autóbalesetet szenved és… A többit inkább a képzeletre bízom, ha nem gond” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter.
A Frizbi műsorvezetője egyébként szerencsésnek érzi magát, amiért még sosem látott holttestet és bízik abban, hogy ez így is marad. Tart ugyanis a halál látványától. Ezért is nem lett orvos. „Szerencsés vagyok, mert sosem láttam erőszakos bűncselekményt és holttestet sem. Éppen elég nekem az a néhány történet, amit a mostani vendégemtől, Törteli Esztertől hallottam. Elég élénk a fantáziám, így tulajdonképpen ezek a sztorik is több mint elég információval láttak el. Egyébként a kisebbik fiam Domi rendőr szeretne lenni. Gyermekként én is álmodoztam erről, ahogy szerintem minden fiú, de akkor sem a gyilkossági helyszínelés járt a fejemben. Nem voltam az az NCIS típus. Én inkább Starsky akartam lenni a Starsky és Hutch című sorozatból. Annak megvolt a maga romantikája. Aztán orvos is akartam lenni, de a halál közelsége eltántorított ettől. Sokkal inkább azt viselem el, ha egy műsoromnak nem jó a nézettsége, mint azt, hogy orvosként elveszítem egy betegemet, aki bízott bennem” – tette hozzá Hajdú Péter.
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