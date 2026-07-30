Hajdú Péter: „Orvos akartam lenni, de a halál közelsége eltántorított ettől”

Félre minden sztereotípiával, amelyek most átsuhantak a gondolataidon! Mert ugye most arra gondoltál, ki lehet az a „tökös” pasas, aki elsők között lép be egy gyilkossági helyszínre és az utolsók között távozik? Nos, akiről szó van, ő Törteli Eszter, aki több holttestet látott már, mint a legádázabb horrorrajongók, akik éjt nappallá téve nézik újra és újra Brad Pitt Z világháborúját. Igen, Eszter gyilkossági helyszínelő lett. Hogy milyen indíttatásból? Az kiderül péntek este a Frizbi TV YouTube-csatornán. De addig is nézzük, mit is gondol Hajdú Péter a témában.

Hajdú Péter vendége számtalanszor állt szemtől szemben a halállal (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „A többit inkább a képzeletre bízom, ha nem gond”

A Bors egyel messzebb merészkedett, mint általában, és arra voltunk kíváncsiak, hogy Péter gondolt-e már arra, hogyan ne találjanak majd rá, ha az óra elütötte élete utolsó percét, pillanatát.

Hogy őszinte legyek, soha nem gondoltam még ezt végig, de még a gondolat elején sem jártam soha.

„Ami biztos, hogy nem szeretném, ha megalázó helyzetben látna az, aki a lelkem kilehelése után először lát meg. Ezzel persze biztosan nem mondok újat, hiszen ki vágyna ennek ellenkezőjére? De, ha már itt tartunk, van egy barátom, akit nem neveznék meg konkrétan, de… Na, ő például mielőtt autóba ül, minden alkalommal elmegy mosdóba. Azt szokta mondani, hogy erre pont azért van szükség, hogy ne legyen semmi ”gond”, ha autóbalesetet szenved és… A többit inkább a képzeletre bízom, ha nem gond” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter.