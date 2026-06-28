Hajdú Péter megteszi: Ezren jelentkeztek a túlvilági „túrára”

Fogalmazzunk úgy, hogy Hajdú Péter számára hamarosan feltárulhat a túlvilág kapuja, és ha jól és értően figyel, lehetősége nyílik arra, hogy egy pillanatra bepillantson oda, ahol a holt lelkek bolyonganak, és ahol Kiss Kató gyakorlatilag naponta elidőz. Talán kissé zavarosnak tűnhet ez a rövidke bevezető, pedig valójában olyan egyszerű, mint maga a halál. De kezdjük az elején!

Kiss Kató feladta a leckét. Hajdú Péter élőben lesz jelen egy szeánszon (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter most beleshet a túlvilág kapuján

Kiss Kató, hazánk legismertebb spiritisztája négy évvel ezelőtt találkozott először személyesen Hajdú Péterrel. A műsorvezető, akkor barátja, Berki Krisztián halála kapcsán próbált bizonyosságot szerezni arról, hogy a holt lelkek köztünk maradnak azután is, hogy a test már az enyészeté lett. A léleklátó az adás után támadások kereszttüzébe került, majd a váratlan nyomás miatt stroke-ot kapott és kórházba került. Kató szerencsére felépült és lélekben megerősödve folytatta hivatását, nemrég pedig újra egy stúdióban ült Hajdú Péterrel. A Frizbi felvételén pedig megállapodtak abban, hogy hamarosan tartanak majd egy közös szeánszot, melyen tíz, önként jelentkező vehet majd részt. De, miről is van szó pontosan? A Bors erről Kiss Katót kérdezte.

„Nem arról van szó, hogy bizonyítani szeretnék bárkinek is. Hiszen éppen Hajdú Pétertől tanultam meg, hogy ha el kell magyaráznom, hogy ki vagyok, akkor nem vagyok senki.

Ezért inkább hálával gondolok arra a napra, amikor ő a kamerák előtt tett engem próbára. Hogy mi történt? Péter felírt egy nevet egy papírra és arra kért, mondjam ki hangosan úgy, hogy nem látom. Ergo arra kért, hogy varázsoljak, holott a léleklátás nem varázslat, csak egy képesség, vagyis inkább áldás. Az adás után hadjárat indult ellenem az online térben, aminek hatására stroke-ot kaptam. Egy ideig valóban okoltam őt ezért, de végül arra jutottam, hogy nem ő a hibás. Sőt arra is ráébredtem, hogy tulajdonképpen a szkeptikusokat kifejezetten kedvelem, csak éppen azt a gonoszságot nem, amit akaratán kívül rám szabadított. Éppen ezért fogadtam el újra Péter meghívását” – kezdte lapunknak Kiss Kató léleklátó.