Hajdú Péter megteszi: Ezren jelentkeztek a túlvilági „túrára”

Fogalmazzunk úgy, hogy Hajdú Péter számára hamarosan feltárulhat a túlvilág kapuja, és ha jól és értően figyel, lehetősége nyílik arra, hogy egy pillanatra bepillantson oda, ahol a holt lelkek bolyonganak, és ahol Kiss Kató gyakorlatilag naponta elidőz. Talán kissé zavarosnak tűnhet ez a rövidke bevezető, pedig valójában olyan egyszerű, mint maga a halál. De kezdjük az elején!
Kiss Kató, hazánk legismertebb spiritisztája négy évvel ezelőtt találkozott először személyesen Hajdú Péterrel. A műsorvezető, akkor barátja, Berki Krisztián halála kapcsán próbált bizonyosságot szerezni arról, hogy a holt lelkek köztünk maradnak azután is, hogy a test már az enyészeté lett. A léleklátó az adás után támadások kereszttüzébe került, majd a váratlan nyomás miatt stroke-ot kapott és kórházba került. Kató szerencsére felépült és lélekben megerősödve folytatta hivatását, nemrég pedig újra egy stúdióban ült Hajdú Péterrel. A Frizbi felvételén pedig megállapodtak abban, hogy hamarosan tartanak majd egy közös szeánszot, melyen tíz, önként jelentkező vehet majd részt. De, miről is van szó pontosan? A Bors erről Kiss Katót kérdezte.
„Nem arról van szó, hogy bizonyítani szeretnék bárkinek is. Hiszen éppen Hajdú Pétertől tanultam meg, hogy ha el kell magyaráznom, hogy ki vagyok, akkor nem vagyok senki.
Ezért inkább hálával gondolok arra a napra, amikor ő a kamerák előtt tett engem próbára. Hogy mi történt? Péter felírt egy nevet egy papírra és arra kért, mondjam ki hangosan úgy, hogy nem látom. Ergo arra kért, hogy varázsoljak, holott a léleklátás nem varázslat, csak egy képesség, vagyis inkább áldás. Az adás után hadjárat indult ellenem az online térben, aminek hatására stroke-ot kaptam. Egy ideig valóban okoltam őt ezért, de végül arra jutottam, hogy nem ő a hibás. Sőt arra is ráébredtem, hogy tulajdonképpen a szkeptikusokat kifejezetten kedvelem, csak éppen azt a gonoszságot nem, amit akaratán kívül rám szabadított. Éppen ezért fogadtam el újra Péter meghívását” – kezdte lapunknak Kiss Kató léleklátó.
A spiritiszta ezután kitért arra az alkura, ami közte és műsorvezető között köttetett. „Hajdú Péterrel azóta történt olyasmi, ami megingatta a szkepticizmusát, de ennek ellenére ismét éreztem rajta, hogy vizsgáztatni szeretne. Ezért javasoltam, hogy valamikor a közeljövőben tartsunk egy szeánszt, melyre tíz Frizbi nézőt hívunk meg, és amelyet élőben közvetítünk a csatornáján. Azonnal közzé is tettük a felhívást, így hamarosan a nézők is szem és fültanúi lehetnek annak, ahogy az élők és a holtak között közvetítek. Pont úgy, ahogy teszem ezt rendszeresen az előadásaim során országszerte.
Annyi kikötésem volt, hogy a kiválasztott emberek között nem lehetnek olyanok, akiket ismerünk, ő pedig a szeánsz alatt csak csendes szemlélődőként lehet jelen.
Fontos továbbá, hogy nem kíváncsiskodókat várunk, hanem olyan személyeket, akik már vesztettek el hozzájuk közelálló embert. Nem lesz asztaltáncoltatás és nem lesz szellemidézés. Olyan lelkeket kapcsolok majd össze az élőkkel, akik önmaguktól érkeznek és akiknek mondanivalójuk van a megjelentek valamelyike számára. Akár Hajdú Péterhez is érkezhet majd egy holt lélek” – tette hozzá Kiss Kató. Természetesen megkerestük a témában Hajdú Pétert is, aki elárulta, már zajlanak az élőben közvetítendő szeánsz előkészületei, melyre eddig közel ezer érdeklődő jelentkezett, akik közül tíz szerencsés ülhet majd le egy asztalhoz vele és Kiss Katóval.
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