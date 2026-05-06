"Bort ivott és vizet prédikált" – Hajdú Péter nem titkolja: máig gyászolja, de csalódott Berki Krisztiánban

Berki Krisztián halála 2022 májusában sokkolta a magyar közvéleményt. A médiaszemélyiség mindössze 41 éves volt, amikor otthonában életét vesztette. Távozása nemcsak a rajongókat, hanem a hazai celebvilág szereplőit is mélyen megrázta, hiszen egy rendkívül megosztó, ugyanakkor karizmatikus személyiségről volt szó. A tragédia körülményei kezdetben tisztázatlanok voltak, ami számos találgatásra adott okot, később azonban a hatóságok vizsgálata és a boncolás eredményei alapján kiderült, hogy halála összefüggésbe hozható kábítószer-használattal, ami tovább fokozta az eset körüli médiavisszhangot.
Berki Krisztián neve már életében is gyakran szerepelt a címlapokon. Karrierje során a sportvilágból lépett át a szórakoztatóiparba, ahol reality műsorokkal, interjúkkal és provokatív megnyilvánulásaival hívta fel magára a figyelmet. Sokan kritizálták szókimondó stílusa és botrányai miatt, a legtöbben azonban éppen az őszinteségét és határozottságát tartották vonzónak. Hajdú Péter barátja és kollégája volt a celebnek, aki kifejezetten derűs érzésekkel emlékszik rá.
Nekem csak pozitív élményeim vannak vele kapcsolatban. Az az igazság, hogy nem tudtam arról a rossz szokásáról, ami végülis a halálát okozta; ha tudtam volna, megpróbáltam volna segíteni neki. Amikor az “Összezárva Hajdú Péterrel” című műsoromban a vendégem volt, úgy nyilatkozott, hogy negyven éves korától kezdve csak vizet ivott, megváltozott az élete és az egészséges életmód volt a mindene. Én ezt akkor elhittem neki. Emiatt okozott bennem egy komoly csalódást, hogy hogyan végződhetett mégis így az ő története, hiszen ez alapján bort ivott és vizet prédikált, ahogy a mondás tartja
– vallotta be a Borsnak kendőzetlen őszinteséggel Hajdú Péter, azonban azt hozzátette: a barátságuk nagyon fontos volt neki és erre mindig hálatelt szívvel emlékszik. Rengeteg közös emléket őriz, de az egyiket különösen fontosnak tartja.
A válásom környékén egyszer lementem a nyaralónkhoz és pont akkor hívott fel Krisztián, hogy hogy vagyok, én pedig elmesélem neki, hogy lejöttem egyedül a Balatonra. Ő csak annyit reagált, hogy mindjárt ott vagyok, majd beült a kocsiba és lejött. Sosem felejtem el, egy éjszakát átbeszélgettünk.
Bár sokan linknek tartották a celebet, Hajdú Péter kifejezetten cáfolta ezt.
Sosem okozott csalódást, mindig tartotta magát a megbeszéltekhez. Amikor a Life TV vezérigazgatója voltam, a “Van életünk” műsornak állandó szereplője volt, és a Bréking című műsort is vezette nálunk, de mindig pontos és megbízható volt, ha munkáról volt szó.
Berki Krisztián halálát követően Hajdú Péternek két nem mindennapi tapasztalása is volt, egyszer például elromlott az otthoni kondigépe, amelyen a kijelző egy váratlan pillanatban kiírta, hogy “Berki”. „Ezt nem csak én láttam, hanem Eszti is”. Egy másik alkalommal pedig Kiss Kató léleklátó egy reggeli műsorban mesélte el, hogy Berki Krisztián rajta keresztül üzent Hajdú Péternek.
Sosem találkoztam vele korábban, de ennek hatására behívtuk a Life TV reggeli műsorába, ahol odaadott nekem egy cetlit, amin Krisztián üzenete volt. Semmi olyan nem állt benne, ami alapján valósnak hihettem volna, hogy tényleg Krisztián üzent nekem.
És hogy hogyan dolgozza fel a gyászt, amellyel munkája során rendszeresen találkozik? Hajdú Péter bevallotta: minden eset nagyon megviseli.
Tulajdonképpen a válás is egyfajta gyász, egy barát elvesztése és egy közeli rokoné még inkább kritikus helyzet. A gyászfolyamat önmagában véve nehéz, engem nagyon megvisel és borzasztó nehezen tudom feldolgozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.