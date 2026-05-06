"Bort ivott és vizet prédikált" – Hajdú Péter nem titkolja: máig gyászolja, de csalódott Berki Krisztiánban

Berki Krisztián halála 2022 májusában sokkolta a magyar közvéleményt. A médiaszemélyiség mindössze 41 éves volt, amikor otthonában életét vesztette. Távozása nemcsak a rajongókat, hanem a hazai celebvilág szereplőit is mélyen megrázta, hiszen egy rendkívül megosztó, ugyanakkor karizmatikus személyiségről volt szó. A tragédia körülményei kezdetben tisztázatlanok voltak, ami számos találgatásra adott okot, később azonban a hatóságok vizsgálata és a boncolás eredményei alapján kiderült, hogy halála összefüggésbe hozható kábítószer-használattal, ami tovább fokozta az eset körüli médiavisszhangot.

Berki Krisztián halálának oka a mai napig rejtély a nyilvánosság előtt (Fotó: Móricz István)

Hajdú Péter Berki Krisztiánról: "Megpróbáltam volna segíteni neki"

Berki Krisztián neve már életében is gyakran szerepelt a címlapokon. Karrierje során a sportvilágból lépett át a szórakoztatóiparba, ahol reality műsorokkal, interjúkkal és provokatív megnyilvánulásaival hívta fel magára a figyelmet. Sokan kritizálták szókimondó stílusa és botrányai miatt, a legtöbben azonban éppen az őszinteségét és határozottságát tartották vonzónak. Hajdú Péter barátja és kollégája volt a celebnek, aki kifejezetten derűs érzésekkel emlékszik rá.

Nekem csak pozitív élményeim vannak vele kapcsolatban. Az az igazság, hogy nem tudtam arról a rossz szokásáról, ami végülis a halálát okozta; ha tudtam volna, megpróbáltam volna segíteni neki. Amikor az “Összezárva Hajdú Péterrel” című műsoromban a vendégem volt, úgy nyilatkozott, hogy negyven éves korától kezdve csak vizet ivott, megváltozott az élete és az egészséges életmód volt a mindene. Én ezt akkor elhittem neki. Emiatt okozott bennem egy komoly csalódást, hogy hogyan végződhetett mégis így az ő története, hiszen ez alapján bort ivott és vizet prédikált, ahogy a mondás tartja

– vallotta be a Borsnak kendőzetlen őszinteséggel Hajdú Péter, azonban azt hozzátette: a barátságuk nagyon fontos volt neki és erre mindig hálatelt szívvel emlékszik. Rengeteg közös emléket őriz, de az egyiket különösen fontosnak tartja.