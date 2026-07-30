„Nekem már nem hiányzik” – Végleg szakított a múltjával Joshi Bharat, esze ágában sincs visszatérni a talk-show-khoz

Joshi Bharat hosszú évekig ültette a képernyők elé a nézőket délutáni talk-show-jával. A spirituális látásmódjáról és mély empátiájáról ismert egykori műsorvezető ma már távolról, higgadt bölcsességgel figyeli azt a médiavilágot, amelynek egykor maga is a sűrűjében élt. Bár a mindennapjaiból nem tűnt el teljesen a televízió, a mai kínálatot látva nincsenek illúziói. Úgy véli, a hazai csatornák egy jól megszokott, merev rendszerben működnek, ahol a valódi megújulás helyett inkább a biztonsági játék és a jól bevált sémák ismételgetése megy.

Joshi Bharat műsora egykor milliókat szegezett a tévéképernyők elé (Fotó: Bors)

Így látja Joshi Bharat a tévézés helyzetét

„Mai napig nézek tévét természetesen, minden kereskedelmi tévé azon van, hogy szórakoztassa a nézőket, az ottani vezetők meggyőződése szerint. Nagyon nagyívű újdonságokat azonban nem látok, ugyanazok a tendenciák mennek” – mondta a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a mai tévézés világa meglehetősen kiszámíthatóvá vált. Joshi pontosan látja a díszletek mögötti kőkemény üzleti helyzeteket és azokat a kényszerű pozíciókat, amelyek meghatározzák a műsorkészítők mozgásterét.

Tudom, hogyan működik ez a kereskedelmi tévézés, és azt is, hogy ők is kényszerpályán vannak. Nagy elvárásaim nincsenek, nem a kereskedelmi tévék dolga, hogy nagy bölcsességre neveljék a népet, persze jó lenne

– tette hozzá.