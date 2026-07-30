„Nekem már nem hiányzik” – Végleg szakított a múltjával Joshi Bharat, esze ágában sincs visszatérni a talk-show-khoz

Joshi Bharat hosszú évekig ültette a képernyők elé a nézőket délutáni talk-show-jával. A spirituális látásmódjáról és mély empátiájáról ismert egykori műsorvezető ma már távolról, higgadt bölcsességgel figyeli azt a médiavilágot, amelynek egykor maga is a sűrűjében élt. Bár a mindennapjaiból nem tűnt el teljesen a televízió, a mai kínálatot látva nincsenek illúziói. Úgy véli, a hazai csatornák egy jól megszokott, merev rendszerben működnek, ahol a valódi megújulás helyett inkább a biztonsági játék és a jól bevált sémák ismételgetése megy.
„Mai napig nézek tévét természetesen, minden kereskedelmi tévé azon van, hogy szórakoztassa a nézőket, az ottani vezetők meggyőződése szerint. Nagyon nagyívű újdonságokat azonban nem látok, ugyanazok a tendenciák mennek” – mondta a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a mai tévézés világa meglehetősen kiszámíthatóvá vált. Joshi pontosan látja a díszletek mögötti kőkemény üzleti helyzeteket és azokat a kényszerű pozíciókat, amelyek meghatározzák a műsorkészítők mozgásterét.
Tudom, hogyan működik ez a kereskedelmi tévézés, és azt is, hogy ők is kényszerpályán vannak. Nagy elvárásaim nincsenek, nem a kereskedelmi tévék dolga, hogy nagy bölcsességre neveljék a népet, persze jó lenne
– tette hozzá.
Amikor a nevét egybefonó, legendás délutáni kibeszélőműsorok korszaka kerül szóba, a tévés őszintén bevallja, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a stúdióba. Úgy érzi, az a műfaj a múlté, és a maga részéről mindent megtett, amit abból a formátumból ki lehetett hozni.
Nekem már nem hiányzik, szerintem az a korszak véget ért. Igyekeztem akkor az adott műfajból a legpozitívabb verziót kihozni. Próbáltam mindig mantrákat adni, mint Indiában a mesterek a tanítványoknak, a legegyszerűbben, sallangmentesen
– emlékezett vissza egykori feladatára.
Bár a kibeszélőshow-t sokan vádolták bulváros túlzásokkal, Joshi szerint a műsor valójában tűpontos lenyomata volt a korabeli Magyarországnak, és a rengeteg családi viszály és veszekedés mellett valódi, kézzelfogható segítséget is nyújtott a rászorulóknak: „Az a műsor egy tükörképe volt a társadalom akkori állapotának. De persze voltak nagyon szép történetek is. Amikor például rákos gyerekeknek gyűjtöttünk pénzt, másfél hónap alatt 45 millió forint gyűlt össze a Szent László Kórház gyermekhematológiai osztályának” – mesélte az egykori műsorvezető, akinek a képernyőn keresztül egy halom konfliktusban sikerült a megoldás felé terelnie az embereket.
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