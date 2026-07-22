„Domi profi módon tud alkudozni” – Így menedzseli a nyári szünetben kisfiát Hajdú Péter

A nyári szünet minden dolgozó szülő számára komoly logisztikai kihívás, hiszen a gyerekeknek véget ér az iskola, a munka azonban nem áll meg. Az ismert édesapák, Hajdú Péter, Kucsera Gábor, John Legend és Dwayne Johnson is pontosan tudják, milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt a karrier és a család között. Van, aki a nagyszülők segítségére számít, más a munkával együtt utaztatja a családját, de olyan is akad, aki minden szabad percét a gyerekeivel tölti. Megmutatjuk, hogyan szervezik a nyarat a sztárapuk, és milyen trükkökkel teszik emlékezetessé a vakációt.

Hajdú Péterék kisfia nagyon akaratos tud lenni.

(Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Pétertől Dwayne Johnsonig minden sztárnak meggyűlik a baja nyári gyerekneveléssel

Sokan azt gondolják, hogy a sztárszülők élete sokkal könnyebb, ha gyereknevelésről van szó. A valóság azonban mást mutat: a hazai és külföldi hírességek is ugyanúgy küzdenek a nyári szüneteben a gyereknevelés nehézségeivel. Mutatjuk, miért!

Hajdú Péter

Hajdú Péter, Láng Eszter és a kisfiuk, Domi

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Hajdú Péter és párja, Láng Eszter rengeteget dolgoznak, a nyári időszakban azonban számíthatnak külső segítségre, így könnyebben veszik az akadályokat.

„Gyerek nélkül az ember bele sem gondol, mekkora kihívás a nyári szünet akkor, ha mindkét szülő dolgozik. Nagyon szerencsések vagyunk, mivel a nagyszülők rengeteget segítenek, ha pedig nem érnek rá, egy szuper bébiszitter ugrik be Domihoz. Ugyanakkor felosztjuk a feladatokat: hol velem jön a stúdióba, hol pedig Esztivel tölti a napot” – mesélte Hajdú Péter a hot! magazinnak. „Domi profi módon tud alkudozni: ha nincs mese, hozzá sem nyúl az ebédhez, úgyhogy ilyenkor inkább engedünk neki. Persze igyekszünk tartani az egyensúlyt, de tény, hogy nyáron egy kicsit engedékenyebbek vagyunk ezzel kapcsolatban.”

Kucsera Gábor

Kucsera Gábor a gyerekeivel: fia, Bence és lánya, Milla.

(Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/Szabolcs László)

A Kucsera-család mindennapjai kifejezetten pörgősen alakulnak nyáron, hiszen a szabadtéri programok mellett a sűrű iskolaév utáni jól megérdemelt pihenés és a kikapcsolódás kerül az első helyre.

„A szünidő nálunk egyet jelent a sportolással, így a lustálkodás szóba sem jön. Bence kajakedzései miatt ráadásul korábban indítjuk a napot, mint a tanévben. Milla legutóbb egy úszótáborban gazdagodott új élményekkel, a gyerekek tulajdonképpen állandóan a szabadban vannak, így a kütyüzés nyáron szinte teljesen lecsökken. Bár Bencét azért néha noszogatom, hogy vegyen elő egy könyvet, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a nyár elsősorban mégiscsak a felhőtlen szórakozásról szól” – mondta az olimpikon.