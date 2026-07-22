„Domi profi módon tud alkudozni” – Így menedzseli a nyári szünetben kisfiát Hajdú Péter

A nyári szünet minden dolgozó szülő számára komoly logisztikai kihívás, hiszen a gyerekeknek véget ér az iskola, a munka azonban nem áll meg. Az ismert édesapák, Hajdú Péter, Kucsera Gábor, John Legend és Dwayne Johnson is pontosan tudják, milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt a karrier és a család között. Van, aki a nagyszülők segítségére számít, más a munkával együtt utaztatja a családját, de olyan is akad, aki minden szabad percét a gyerekeivel tölti. Megmutatjuk, hogyan szervezik a nyarat a sztárapuk, és milyen trükkökkel teszik emlékezetessé a vakációt.
Sokan azt gondolják, hogy a sztárszülők élete sokkal könnyebb, ha gyereknevelésről van szó. A valóság azonban mást mutat: a hazai és külföldi hírességek is ugyanúgy küzdenek a nyári szüneteben a gyereknevelés nehézségeivel. Mutatjuk, miért!
Hajdú Péter és párja, Láng Eszter rengeteget dolgoznak, a nyári időszakban azonban számíthatnak külső segítségre, így könnyebben veszik az akadályokat.
„Gyerek nélkül az ember bele sem gondol, mekkora kihívás a nyári szünet akkor, ha mindkét szülő dolgozik. Nagyon szerencsések vagyunk, mivel a nagyszülők rengeteget segítenek, ha pedig nem érnek rá, egy szuper bébiszitter ugrik be Domihoz. Ugyanakkor felosztjuk a feladatokat: hol velem jön a stúdióba, hol pedig Esztivel tölti a napot” – mesélte Hajdú Péter a hot! magazinnak. „Domi profi módon tud alkudozni: ha nincs mese, hozzá sem nyúl az ebédhez, úgyhogy ilyenkor inkább engedünk neki. Persze igyekszünk tartani az egyensúlyt, de tény, hogy nyáron egy kicsit engedékenyebbek vagyunk ezzel kapcsolatban.”
A Kucsera-család mindennapjai kifejezetten pörgősen alakulnak nyáron, hiszen a szabadtéri programok mellett a sűrű iskolaév utáni jól megérdemelt pihenés és a kikapcsolódás kerül az első helyre.
„A szünidő nálunk egyet jelent a sportolással, így a lustálkodás szóba sem jön. Bence kajakedzései miatt ráadásul korábban indítjuk a napot, mint a tanévben. Milla legutóbb egy úszótáborban gazdagodott új élményekkel, a gyerekek tulajdonképpen állandóan a szabadban vannak, így a kütyüzés nyáron szinte teljesen lecsökken. Bár Bencét azért néha noszogatom, hogy vegyen elő egy könyvet, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a nyár elsősorban mégiscsak a felhőtlen szórakozásról szól” – mondta az olimpikon.
Sokan el sem tudják képzelni, hogyan képes egy világsztár összeegyeztetni a zsúfolt nyári koncertszezont a szülői kötelezettségekkel, amikor a gyerekeknek nincs iskola. Az énekes azonban megtalálta a tökéletes egyensúlyt a hivatás és az apaság között.
„A nyár nálunk minden évben egy családi utazás. Amikor kezdetét veszi az európai vagy a tengerentúli turném, Chrissy és a gyerekek útra kelnek velem. Számomra az a legfelemelőbb az egészben, hogy a színpadon megélhetem a hivatásomat, utána pedig nem egy rideg hotelszoba fogad, hanem a feleségem és a gyermekeim ölelése. Rendkívüli élmény látni, hogyan tágul a világ Luna és Miles számára minden egyes utazás alkalmával” – nyilatkozta az énekes.
Mindenki kedvenc Sziklája sajátos módszerrel oldja meg nyári szünidőt: szó sem lehet nyári táborokról.
„A nyári szünetben eszembe sincs táborba küldeni a lányokat, csak hogy szabad legyek. Jönnek velem mindenhova: forgatásokra, tévés szereplésekre, vörös szőnyeges bemutatókra. Fontos nekem, hogy lássák a munkámat, és mellettem legyenek. Ha pedig hazaérünk, teljesen átadom magam nekik. Ilyenkor elfelejtem a kigyúrt akcióhős szerepet, és Jasmine, Tiana és Gia azt csinálnak velem, amit akarnak. Ha épp sminkelni támad kedvük vagy össze akarják firkálni az arcomat filctollal, állok elébe” – mesélte Dwayne Johnson kislányairól.
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