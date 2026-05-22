Hajdú Péter sem bírta könnyek nélkül az interjút Szigligeti Ivettel: "Nagyon erős nő, le a kalappal..."

Hajdú Péter Beköltözve című műsorában Szigligeti Ivett lesz a vendég, aki őszintén vallott élete legnehezebb időszakáról, így Dudás Mikiről és a nyomozásról is. A műsorvezető nagyon nehéznek találta a beszélgetést, mivel személyesen is ismerte a tragikusan elhunyt kajakost. Illetve édesapaként még inkább együtt tudott érezni a gyászoló édesanyával. Hajdú Péter lapunknak most elárulta, hogy mennyire volt szívszorító hallani Szigligeti Ivett vallomását.

Hajdú Péter interjúja különösen mély beszélgetés lett Szigligeti Ivettel (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter szerint Szigligeti Ivett dicséretet érdemel

Egyrészről nagyon jól ismertem Mikit, másrészről pedig előjött belőlem is az empátia. Ilyenkor belegondolok, hogy valaki elveszíti a szerelmét, ott marad kettő gyerekkel és ez micsoda tragédia. Ráadásul Ivett nagyon sokszor elsírta magát a forgatás alatt. Ugyanakkor láttam, hogy erős és a gyerekei érdekében teljesen összeszedte magát, ami tiszteletet érdemel és le a kalappal előtte

– mondta lapunknak a műsorvezető.

Hajdú Péter műsorában olyan részletek is kiderültek, amit korábban sosem hallhattunk. „Ivett nem omolhatott össze, mivel össze voltunk zárva és senkinek nem lett volna jó, ha ez megtörténik. A lefekvés előtti beszélgetés azonban nagyon mélyre sikerült és elmondta, hogy nem képes elfogadni a nyomozás eredményét, mert elöl is és hátul is volt sérülés Miki fején. A rendőrség alaposan nyomozott, de semmilyen kamerafelvétel nem bizonyítja, hogy verekedés lett volna. Nagyon nehéz, mert ilyen esetben felmerül, hogy elölről kapott egy ütést amitől hátul beütötte a fejét” - árulta el a tévés.

Hajdú Péter gyerekei miatt is együttérzett Szigligeti Ivettel (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter édesapaként átérzi Ivett fájdalmait

Az is egy óriási dráma, hogy a gyerekei soha nem láthatják az apukájukat. A 3 éves kislánya a bölcsődében várja és nem érti, hogy miért nem megy érte többet az apukája. Amikor pedig Ivett elmondta neki, a kislánya azt mondta, akkor hívjuk fel. Szóval ezek tényleg embert próbáló tragédiák

– jegyezte meg a műsorvezető, aki hozzátette: „Apaként hatványozottan nehéz egy ilyen beszélgetés. Ilyenkor az ember mindig belegondol a saját helyzetébe. Egy filmen is azért sírunk, mert beleéljük magunkat a szituációba. Egy drámai beszélgetés lesz.”

A teljes, megrázó interjút pénteken 19 órakor láthatják a nézők Hajdú Péter YouTube-csatornáján.