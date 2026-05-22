Hajdú Péter sem bírta könnyek nélkül az interjút Szigligeti Ivettel: "Nagyon erős nő, le a kalappal..."

Hajdú Péter Beköltözve című műsorában Szigligeti Ivett lesz a vendég, aki őszintén vallott élete legnehezebb időszakáról, így Dudás Mikiről és a nyomozásról is. A műsorvezető nagyon nehéznek találta a beszélgetést, mivel személyesen is ismerte a tragikusan elhunyt kajakost. Illetve édesapaként még inkább együtt tudott érezni a gyászoló édesanyával. Hajdú Péter lapunknak most elárulta, hogy mennyire volt szívszorító hallani Szigligeti Ivett vallomását.
Egyrészről nagyon jól ismertem Mikit, másrészről pedig előjött belőlem is az empátia. Ilyenkor belegondolok, hogy valaki elveszíti a szerelmét, ott marad kettő gyerekkel és ez micsoda tragédia. Ráadásul Ivett nagyon sokszor elsírta magát a forgatás alatt. Ugyanakkor láttam, hogy erős és a gyerekei érdekében teljesen összeszedte magát, ami tiszteletet érdemel és le a kalappal előtte
– mondta lapunknak a műsorvezető.
Hajdú Péter műsorában olyan részletek is kiderültek, amit korábban sosem hallhattunk. „Ivett nem omolhatott össze, mivel össze voltunk zárva és senkinek nem lett volna jó, ha ez megtörténik. A lefekvés előtti beszélgetés azonban nagyon mélyre sikerült és elmondta, hogy nem képes elfogadni a nyomozás eredményét, mert elöl is és hátul is volt sérülés Miki fején. A rendőrség alaposan nyomozott, de semmilyen kamerafelvétel nem bizonyítja, hogy verekedés lett volna. Nagyon nehéz, mert ilyen esetben felmerül, hogy elölről kapott egy ütést amitől hátul beütötte a fejét” - árulta el a tévés.
Az is egy óriási dráma, hogy a gyerekei soha nem láthatják az apukájukat. A 3 éves kislánya a bölcsődében várja és nem érti, hogy miért nem megy érte többet az apukája. Amikor pedig Ivett elmondta neki, a kislánya azt mondta, akkor hívjuk fel. Szóval ezek tényleg embert próbáló tragédiák
– jegyezte meg a műsorvezető, aki hozzátette: „Apaként hatványozottan nehéz egy ilyen beszélgetés. Ilyenkor az ember mindig belegondol a saját helyzetébe. Egy filmen is azért sírunk, mert beleéljük magunkat a szituációba. Egy drámai beszélgetés lesz.”
A teljes, megrázó interjút pénteken 19 órakor láthatják a nézők Hajdú Péter YouTube-csatornáján.
