Hajdú Péter a függőségekről: „Még berúgnom sem sikerült soha!”

Hajdú Péter utoljára két évvel ezelőtt látta vendégül Molnár Gusztávot, aki akkoriban épp sokadszor próbált meg kimászni a maga ásta mély gödörből, vagyis az alkoholbetegségéből. A színész akkor bizakodó volt, de még nem teljesen állt készen a józan életre. Jöttek is sorra a vargabetűk, de végül Gusztira rákacsintott a szerencse, ami egy mindent elsöprő szerelem formájában „rúgta rá az ajtót”. A színész egy éve józan, tavaly szeptemberben megházasodott és Dorinával áprilisra várják kislányuk érkezését.
A Bors Hajdú Péterrel beszélgetett Molnár Gusztávról és úgy általában a függőségekhez, függőkhöz fűződő viszonyáról. „Hatalmas drukkere vagyok Molnár Gusztávnak. Az az út, amit ő bejárt, egészen rendkívüli, és mindenki számára tanulsággal teli.
Mondjuk ki, szinte mindenki lemondott már róla, de talált egy felé nyújtott kezet, és megtörtént a valódi csoda, hiszen egy éve tiszta, és rendeződni látszik az élete.
Persze várnak még rá buktatók, hiszen a múlt bűnei idővel egyesével nyújtják be a számlát, de ahogy én látom, állja a sarat. Őszintén szorítok neki és a családjának is, hogy rajta maradjon a megkezdett úton” – kezdte lapunknak Hajdú Péter műsorvezető, aki először szintén egy híresség kapcsán merült el a függőségek témakörében.
Hajdú Péter és Molnár Gusztáv két éve már eltöltöttek együtt egy teljes napot:
„A helyzet az, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert alig-alig van tapasztalatom bárminemű függőséggel kapcsolatban. Számomra a »függőségi ősélmény« Szabó Győző könyve volt, amin keresztül mélységeiben pillanthattam bele egy függő ember érzéseibe és gondolataiba. Nagyon tanulságos volt, ahogy a vele folytatott beszélgetésem is, amikor nagyjából egy évvel ezelőtt eljött hozzám a Beköltözve műsoromba” – magyarázta a Frizbi TV műsorvezetője, aki elárulta, alig akad személyes tapasztalata a témában, de ezek között van olyan élmény is, ami meghatározónak bizonyult a számára. „Hogy őszinte legyek, sosem mertem kipróbálni semmiféle tudatmódosítót, sőt, még az alkoholt sem toltam túl. Még igazán berúgnom sem sikerült soha, nem mintha vágytam volna rá. Bevallom, nem is fér a fejembe, hogyan válhat bárki bármilyen szer rabjává. Ugyanakkor, természetesen senkit nem ítélek meg a függősége okán.
Viszont az is tény, hogy már gyermekkoromban kialakult bennem egy furcsa, zavarba ejtő érzés, ami akkor jelentkezik, ha például az alkoholizmus kerül szóba.
Eszembe jut, hogy gyermekkoromban a szomszédságunkban lakott egy fickó, aki minden áldott nap a kocsmából tántorgott haza, vagy éppen fetrengett valahol a környéken. Láttam őt és azt is, ahogyan mások nevetnek rajta, gúnyt űznek belőle. Azt hiszem, ő lett az én visszatartó erőm. Emlékszem, hogy sajnáltam őt és ez a sajnálat az, amit soha nem akartam kiváltani irányomba senkitől” – mesélte Hajdú Péter.
A műsorvezető végül tovább kutatott emlékeiben és felidéződött benne még egy kapcsolódási pont, amit mint saját élmény mesélhet el olvasóinknak. „Most, hogy erről beszélünk, eszembe jutott egy barátom, aki szerencsejáték-függő volt. Szinte látom is magam előtt, az estéket, amikor úgy jelent meg a társaságban, hogy nagyot nyert. Ilyenkor mindenki a vendége volt és nagyon élte a bulit. De az is előttem van, amikor hatalmas összegeket vesztett és kölcsönért szaladgált mindenkihez. Ő végül belátta, hogy bajban van és nem csak terápiára járt, de önként kitiltatta saját magát az összes kaszinóból” – tette hozzá a Beköltözve Hajdú Péterhez című netes műsor megálmodója.
