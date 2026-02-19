Hajdú Péter a függőségekről: „Még berúgnom sem sikerült soha!”

Hajdú Péter utoljára két évvel ezelőtt látta vendégül Molnár Gusztávot, aki akkoriban épp sokadszor próbált meg kimászni a maga ásta mély gödörből, vagyis az alkoholbetegségéből. A színész akkor bizakodó volt, de még nem teljesen állt készen a józan életre. Jöttek is sorra a vargabetűk, de végül Gusztira rákacsintott a szerencse, ami egy mindent elsöprő szerelem formájában „rúgta rá az ajtót”. A színész egy éve józan, tavaly szeptemberben megházasodott és Dorinával áprilisra várják kislányuk érkezését.

Hajdú Péter őszintén drukkol Molnár Gusztávnak, hogy a megkezdett úton tudjon maradni (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Az az út, amit Molnár Gusztáv bejárt, egészen rendkívüli”

A Bors Hajdú Péterrel beszélgetett Molnár Gusztávról és úgy általában a függőségekhez, függőkhöz fűződő viszonyáról. „Hatalmas drukkere vagyok Molnár Gusztávnak. Az az út, amit ő bejárt, egészen rendkívüli, és mindenki számára tanulsággal teli.

Mondjuk ki, szinte mindenki lemondott már róla, de talált egy felé nyújtott kezet, és megtörtént a valódi csoda, hiszen egy éve tiszta, és rendeződni látszik az élete.

Persze várnak még rá buktatók, hiszen a múlt bűnei idővel egyesével nyújtják be a számlát, de ahogy én látom, állja a sarat. Őszintén szorítok neki és a családjának is, hogy rajta maradjon a megkezdett úton” – kezdte lapunknak Hajdú Péter műsorvezető, aki először szintén egy híresség kapcsán merült el a függőségek témakörében.

Hajdú Péter és Molnár Gusztáv két éve már eltöltöttek együtt egy teljes napot:

Hajdú Péter fiatalon is viszolygott a drogoktól és a piától

„A helyzet az, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert alig-alig van tapasztalatom bárminemű függőséggel kapcsolatban. Számomra a »függőségi ősélmény« Szabó Győző könyve volt, amin keresztül mélységeiben pillanthattam bele egy függő ember érzéseibe és gondolataiba. Nagyon tanulságos volt, ahogy a vele folytatott beszélgetésem is, amikor nagyjából egy évvel ezelőtt eljött hozzám a Beköltözve műsoromba” – magyarázta a Frizbi TV műsorvezetője, aki elárulta, alig akad személyes tapasztalata a témában, de ezek között van olyan élmény is, ami meghatározónak bizonyult a számára. „Hogy őszinte legyek, sosem mertem kipróbálni semmiféle tudatmódosítót, sőt, még az alkoholt sem toltam túl. Még igazán berúgnom sem sikerült soha, nem mintha vágytam volna rá. Bevallom, nem is fér a fejembe, hogyan válhat bárki bármilyen szer rabjává. Ugyanakkor, természetesen senkit nem ítélek meg a függősége okán.

Viszont az is tény, hogy már gyermekkoromban kialakult bennem egy furcsa, zavarba ejtő érzés, ami akkor jelentkezik, ha például az alkoholizmus kerül szóba.

Eszembe jut, hogy gyermekkoromban a szomszédságunkban lakott egy fickó, aki minden áldott nap a kocsmából tántorgott haza, vagy éppen fetrengett valahol a környéken. Láttam őt és azt is, ahogyan mások nevetnek rajta, gúnyt űznek belőle. Azt hiszem, ő lett az én visszatartó erőm. Emlékszem, hogy sajnáltam őt és ez a sajnálat az, amit soha nem akartam kiváltani irányomba senkitől” – mesélte Hajdú Péter.