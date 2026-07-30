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„A barátnőm bármelyik nap megszülheti a gyermekünket – de korábban lefeküdtem az édesanyjával is…”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 21:00
anyaszülésbarátnőkiállítás
Egy férfi döbbenetes dolog miatt döntött úgy, hogy szakértő segítségét kéri, állítása szerint ugyanis barátnője bármelyik nap életet adhat a közös gyermeküknek, ő azonban a nő anyjával is lefeküdt…
N.T.
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A férfi tanácskérő levelében azt állítja, hogy a szexuális légyott nem volt szándékos. Ő 30 éves tetőfedő, barátnője 44 éves, festőművész édesanyjával akkor ismerkedett meg, amikor a kertjében álló műtermén dolgozott.

„A barátnőm bármelyik nap megszülheti a gyermekünket – de korábban lefeküdtem az édesanyjával is…”
„A barátnőm bármelyik nap megszülheti a gyermekünket – de korábban lefeküdtem az édesanyjával is…” 
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

„A barátnőm bármelyik nap megszülheti a gyermekünket – de korábban lefeküdtem az édesanyjával is…” 

A munkaszünetekben sokat beszélgettek, és amikor egy este befejezte a munkát, adott egy belépőjegyet a kiállítására. Kiemelte, hogy bár semmit sem ért a művészethez, mégis elment, hogy támogassa a barátnője édesanyját. A munkái pedig saját meglepetésére is igazán lenyűgözték a férfit.

A rendezvény után megkért, hogy vigyem haza autóval. Mielőtt kiszállt volna, megköszönte, majd szájon csókolt. Ezután megkérdezte, nincs-e kedvem bemenni hozzá egy italra. Az a csók oda vezetett, hogy szenvedélyes, emlékezetes együttlét alakult ki közöttünk. Rövid ideig együtt jártunk, ezalatt a 23 éves lánya (a férfi mostani barátnője - a szerk.)  tréfásan csak úgy emlegetett, hogy „anya játékszere”.

Kifejtette, hogy a kapcsolatuk azonban véget ért, amikor a nő volt párja visszatért a Közel-Keletről, és úgy döntött, újra összejön vele. A nő folyton azt mondogatta neki, hogy megérdemli az esélyt arra, hogy saját gyermekei legyenek.

Néhány héttel később egy esti szórakozás során összefutott a lányával, aki nemrég szakított a párjával, és nagyon jót beszélgettek. Ekkor rájöttek, hogy erős a vonzalom van közöttük, ezért a következő héten ismét találkoztak, majd randizni kezdtek. A tanácskérő azt állítja, hogy a kínos előzmények ellenére egyáltalán nem zavarta, hogy korábban az édesanyjával volt kapcsolata.

Most izgatottan várjuk első közös gyermekünk születését. Az én édesanyám azonban teljesen kiborult. Nem hajlandó tudomást venni a leendő unokájáról, mert lefeküdtem a leendő anyósommal. Csak azt szeretném, ha örülni tudna annak, hogy nagymama lesz

– zárta tanácskérő levelét. 

A férfi segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy bár a családi helyzetük valóban szokatlan, fontos, hogy mindannyian őszinték voltak egymással. Így most a legfontosabb feladata az, hogy támogassa a barátnőjét a szülés előtt és alatt.

Miután megszületik a baba, és úgy érzitek, készen álltok a látogatók fogadására, ismét keresd meg az édesanyádat. Sokszor egy új unoka érkezése és az ezzel járó öröm háttérbe szorítja a korábbi nézeteltéréseket. Ha továbbra is elítélően viselkedik, nyugodtan, de határozottan mondd el neki, hogy a korábbi kapcsolatod csupán egy rövid, lezárt fejezete volt az életednek, és kérd meg, hogy az új családotok iránti tiszteletből ne hozza fel többé ezt a témát

– tanácsolta Deidre. 

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