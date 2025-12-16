Dopeman lányára rátalált a szerelem: „Látom, hogy a párja jó gyerek, és nagyon boldogok együtt”

Dopeman neve évtizedek óta összeforrt a szókimondással. Most viszont olyanról mesélt, amiről csak nagyon ritkán. Az apaszerepről szólalt meg, amelyben saját bevallása szerint nem mindig tudott megfelelni.

Pityinger László Dopemanként lett országosan ismert (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman lánya jó úton halad

Először beszélt ilyen nyíltan a lányával való kapcsolatáról, a hiányokról és arról a büszkeségről, amely ma mindent felülír. Dopeman teljesen elégedett a saját életével, úgy látja, hogy minden pontosan úgy van a helyén, ahogy lennie kell. Mégis van egy pont, ami fájdalmasan megmaradt benne.

„Az én életemben minden tökéletes. Egyetlen egy dolog van amit bánok, hogy nem tudtam úgy apa lenni, ahogy szerettem volna” – mondta.

A Dopeman podcast a DopemanTv-ben a rapper közéleti kérdésekre vonatkozó véleményét dolgozza fel (Fotó: TV2)

A kislánya édesanyjától való különválásuk miatt kevesebb időt tudott együtt tölteni a gyermekével, mint amit a rapper ideálisnak tartott volna, ennek ellenére igyekszik mindent megadni és mindig a legjobb édesapja lenni Fanninak. Annak azonban nagyon örül, hogy a lánya jó úton halad.

Felelősség nélkül nem megy

A rapper azt sem hallgatja el, hogy fiatalon nem látott mindent tisztán. Beismeri, hogy akkoriban sok minden saját maga körül forgott.

Volt bennem egy csomó önzés. Én akartam a világot olyanra formálni, amilyen én vagyok, de aztán kiderült, hogy ez nem így működik. De valójában nem is kell, hogy így működjön

– emlékezett vissza Dopeman.

Ráadásul volt egy időszak, amikor nem volt tökéletes a kapcsolatuk. Amikor lánya a kamaszkorba lépett, kissé eltávolodtak egymástól, de mára újra közel kerültek, és Dopeman ezt nagyon fontosnak tartja. Ma már egészen más szemmel néz a lányára.

Most elnézve őt, nagyon büszke vagyok. A lányom egy királynő. Nem csak kinézetre, hanem mindenhogy. Kitűnő tanuló, nem züllik és nagy tervei vannak az életben, valószínűleg pszichológus lesz

– vallotta a rapper.

Dopeman lánya párját is elfogadja

Sokszor a lányos apák legnagyobb szorongása, amikor gyermekük párra talál. Nincs egyszerű dolga annak, aki egy híresség családjába szeretne beilleszkedni. Dopeman azonban máshogy vélekedik erről a kérdésről, számára az a legfontosabb, hogy Fanni boldog legyen. „Nem aggódom, mert látom, hogy a párja jó gyerek, és nagyon boldogok együtt, ez a legfontosabb” – mesélte lelkesen a rapper.