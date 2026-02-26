"Szerelmesek belém" – Gigantikus botrány lett Dopeman szerelmes dalából: üzent a gyűlölködőknek, Majkának is beszólt!

Pityinger László, azaz Dopeman már évtizedek óta a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb alakja. A nyolcadik kerületi vagányból lett spirituális gondolkodó most pályafutása egyik legszemélyesebb vallomásával érkezett A Dal 2026 mezőnyébe. A rapper a Borsnak adott interjújában beszélt arról, hogyan jutott el idáig, és miért érzi úgy, hogy szakmailag már senkinek nem kell bizonyítania.
A nevezés kalandosan indult, de végül a műsor szerkesztői is felismerték a dalban rejlő potenciált. Dopeman szerint a szerzemény mélysége és egyedisége végül utat tört magának a szakmai zsűri előtt is.
Az, hogy jelentkeztem a műsorban, az igazából egy poénnak indult: beadtam a jelentkezésem, mert ugye ez a dal már elkészült, tavasz végén, és úgy voltam vele, hogy szerintem ez be tud kerülni a Dalba. Van olyan jó ez a nóta, illik is oda, mondani valója is van, szép is, meseszerű. A műfaján belül egy igazi sláger.
A rapper elárulta, hogy a dal nem csupán egy zenei kísérlet, hanem a magánéletének legintimebb pillanatait önti formába. A szöveg mögött egy valós, mély érzelem húzódik meg, amely alapjaiban változtatta meg a művész szemléletmódját a szerelemről és a párkapcsolatról.
Az nem titok, hogy ez tulajdonképpen a szerelmemnek és nekem a történetünk. Ami most is zajlik. Nem akartam egy átlagos szerelmes dalt írni. Nyilván nekem ez a komfortzónámból egy kimozdulás volt. Nem az, hogy énekelni kell benne, mert ezt nyilván megoldom, ezzel nincsen probléma. Hanem így az érzelmi része. Én annyira nem csinálok ilyen dalokat általában, ez egy nagyon nagy utazás volt. A mindennapjaink is ilyen szépek, mint a dalom. Nyilván vannak minden ember életében nehézségek, meg jó pillanatok is, de mi olyanok vagyunk, akik az életben jól működnek együtt.
Láthatóan a rapper életében a harmónia vette át az uralmat, és ezt a belső békét szerette volna átadni a közönségnek is. A dal megszületése számára egyfajta terápia és vallomás volt, amely messze túlmutat a megszokott hip-hop sémákon.
A produkció nem aratott osztatlan sikert, a közösségi oldalakon valóságos gyűlöletcunami zúdult az előadóra. Dopeman azonban nem az a típus, aki magába roskad a negatív kritikák láttán, sőt, kifejezetten élvezi a körülötte kialakult helyzetet és a nézettségi mutatókat.
Sokszor szerintem nem arról van szó, hogy a dalt nem szeretik az emberek, hanem, hogy én nem tetszem nekik. Megosztó figura vagyok, de igazából szeretnek, ha nem szeretnének, akkor nem irkálnának. Ezek az emberek valamilyen módon szerelmesek belém. Ez végigkísérte a pályámat, szóval senki ne higgye, hogy ez egy új dolog velem kapcsolatban. Amikor megjelent a Dalba a dalom, akkor tudtam, hogy oda lesz csődítve az összes kommenthúszár. Nekik hála pedig még jobban terjed a nóta. És én egyet biztosan tudok: nekem ha valaki nem tetszik, vagy nem tetszik a zenéje, én nem hallgatom. Nem akarom meggyőzni róla, hogy milyen rossz. Ha valaki mégis ezt teszi, hát az annak a jele, hogy valamiféle komplexusa van.
A rapper szavai világossá teszik: a kritika számára csak üzemanyag, a sikert pedig nem lájkokban, hanem elért eredményekben méri. Bár a közönség egy része értetlenül áll a stílusváltás előtt, Dopeman magabiztossága töretlen marad.
Az az igazság, hogy ebben a műfajban nálam tehetségesebb embert, jobbat találni nem nagyon lehet, és ezt most nem gizdaságból mondom. Az eredményeim magukért beszélnek. Nyilván nem véletlen vagyok én Dopeman. Hogy ki mit mond rólam, az engem mit érdekel? Egy olyan országban, ahol "A mindenki táncol" a legnagyobb sláger, ott nekem nem kell izgulni a zenei szakértelmen. De hozzáteszem egyébként, hogy nekem a lényeg, hogy a kettőnk dalát elénekelhettem a csajomnak. Úgyhogy tényleg köszönöm mindenkinek, azoknak is, akik szeretik, azoknak is, akik nem és ki vannak idegileg, nyugodjanak meg, lehet kapni remek nyugtatókat.
Ezzel Dopeman világossá tette: a támadások irányába feleslegesek, hisz a negatív reklám is reklám és ő továbbra is csak szárnyal felfelé. A Dal műsorában, pedig még sokáig hallhatjuk a hangját.
Te mit gondolsz Dopeman stílusváltásáról, tényleg csak az irigység beszél a bírálókból?
