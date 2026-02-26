"Szerelmesek belém" – Gigantikus botrány lett Dopeman szerelmes dalából: üzent a gyűlölködőknek, Majkának is beszólt!

Pityinger László, azaz Dopeman már évtizedek óta a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb alakja. A nyolcadik kerületi vagányból lett spirituális gondolkodó most pályafutása egyik legszemélyesebb vallomásával érkezett A Dal 2026 mezőnyébe. A rapper a Borsnak adott interjújában beszélt arról, hogyan jutott el idáig, és miért érzi úgy, hogy szakmailag már senkinek nem kell bizonyítania.

Dopeman párja inspirálta az ikonikus dalt (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman Mindig című száma és a poénból indult nevezés

A nevezés kalandosan indult, de végül a műsor szerkesztői is felismerték a dalban rejlő potenciált. Dopeman szerint a szerzemény mélysége és egyedisége végül utat tört magának a szakmai zsűri előtt is.

Az, hogy jelentkeztem a műsorban, az igazából egy poénnak indult: beadtam a jelentkezésem, mert ugye ez a dal már elkészült, tavasz végén, és úgy voltam vele, hogy szerintem ez be tud kerülni a Dalba. Van olyan jó ez a nóta, illik is oda, mondani valója is van, szép is, meseszerű. A műfaján belül egy igazi sláger.

Egy karmikus találkozás története

A rapper elárulta, hogy a dal nem csupán egy zenei kísérlet, hanem a magánéletének legintimebb pillanatait önti formába. A szöveg mögött egy valós, mély érzelem húzódik meg, amely alapjaiban változtatta meg a művész szemléletmódját a szerelemről és a párkapcsolatról.

Az nem titok, hogy ez tulajdonképpen a szerelmemnek és nekem a történetünk. Ami most is zajlik. Nem akartam egy átlagos szerelmes dalt írni. Nyilván nekem ez a komfortzónámból egy kimozdulás volt. Nem az, hogy énekelni kell benne, mert ezt nyilván megoldom, ezzel nincsen probléma. Hanem így az érzelmi része. Én annyira nem csinálok ilyen dalokat általában, ez egy nagyon nagy utazás volt. A mindennapjaink is ilyen szépek, mint a dalom. Nyilván vannak minden ember életében nehézségek, meg jó pillanatok is, de mi olyanok vagyunk, akik az életben jól működnek együtt.

Láthatóan a rapper életében a harmónia vette át az uralmat, és ezt a belső békét szerette volna átadni a közönségnek is. A dal megszületése számára egyfajta terápia és vallomás volt, amely messze túlmutat a megszokott hip-hop sémákon.