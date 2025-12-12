Dopeman drámája: így omlott össze a barátsága Finuccsival és Majkával

A rapvilág két ikonja – Dopeman és Finuccsi – egykor jóban voltak egymással, de a múltban felgyülemlett apró sérelmek mára látható repedéseket okoztak kapcsolatukon. Dopeman és Majka kapcsolata pedig régi viszályairól ismert, amelyek szintén mély nyomot hagytak mindkét félben. Dopeman nyíltan beszélt a Borsnak arról, miért érezte úgy, hogy véget kell vetni a két kapcsolatnak, és milyen régi események alakították ezt a folyamatot.
Finuccsi és Dopeman kapcsolata hosszú éveken át inkább munkakapcsolatnak, mintsem barátságnak volt nevezhető. A közös színpadi jelenlét és a projektek ellenére a személyes kapcsolat nem mélyült el. Dopeman szerint a politikai nézetkülönbségek és az eltérő világlátás is hozzájárult ahhoz, hogy a viszony végleg megromoljon, bár megjegyezte, mindig tiszteletben tartotta Finuccsi politikai nézeteit, és soha nem támadta emiatt:
Ő sosem volt a barátom. Tehát annyiban van velem bárminemű viszonya, hogy amikor a Ganxsta Zolee és a Kartel harmincéves jubileuma alkalmából a színpadra léptek, ő is ott állt. Mert most ő van abban a pozícióban, amit korábban én töltöttem be. De nekem vele semmilyen személyes kapcsolatom nem volt. Csak azt tudom mondani, hogy valamiféle haveri viszonyom volt vele, mert nyilván egyfajta tisztelet alapú történet volt, amit felém gyakorolt, mint úttörő felé, de ott nem volt emberi nexus, tehát életemben húsznál több mondatot nem váltottam vele. Színpadon jól dolgoztunk együtt, én úgy érzem. Aztán jött ez a politika hisztéria, tudod, ő egy elvakult ellenzéki szemszögű ember. Én úgy érzem, hogy a világra sokkal tágabb rálátásom van, és nem úgy állok hozzá, mint általában az elvakult ellenzékiek, úgyhogy ez neki nem tetszett. Meg nem tetszett neki a DPK se, meg az se, hogy bírom Orbán Viktort, és ebből tulajdonképpen hisztériát csinált.
A Finuccsival való kapcsolat tehát inkább tiszteletalapú volt, mintsem valódi barátság, és a politikai nézetkülönbségek miatt végül a köztük lévő viszony megszakadt. Dopeman nem bánja, és úgy érzi, hogy ezek a kapcsolatok nem hiányoznak az életéből, mivel sosem voltak igazán mélyek.
A rapper felidézte Majkával való kapcsolatát. Sok rajongó szemében példaértékűnek tűnt, hiszen hosszú évekig dolgoztak együtt, és mindig is tisztelettel viszonyultak egymáshoz. Bár a színpadon és a közös projektek során mindig jól működtek, az emberi kapcsolat mélyebb rétegei már másként alakultak. A köztük lévő feszültség nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem szépen lassan épült fel, míg végül a barátság megszűnt. Dopeman nyíltan beszélt a szakításról, és arról, hogyan látja ezt az egész történetet.
Igazából azt sem tudom mondani, hogy ez egy igazi barátság lett volna. Tehát ahhoz, hogy köztünk igazán komoly barátság alakuljon ki, több közösen eltöltött időnek kellett volna benne lenni a kapcsolatunkban. Ez kezdetben egy rajongó–rajongói kapcsolat volt. Aztán pedig ebből kialakult egy haverság. Egy közös munka, amiben nyilván voltak érzelmek, tehát nagyon kedveltem őt, meg szerettem, meg azt gondoltam, hogy hosszú távra ez egy barátságon alapuló közös meló is lehet, de aztán ez ugye meghiúsult több okból is. Volt köztünk egy megállapodás, amiben kezet fogtunk egymással; számomra a kézadásom és az adott szavam szent. Ő a maga szempontjából másképp viszonyult ehhez, és igazából a kellő pillanatban, amikor olyan lehetőségei voltak, akkor félredobta a megállapodásunkat, és ebből lett köztünk egy feszültség. Ezért nem haragszom rá, megértem a saját maga szemszögét; akkor nagyon mérges voltam, és ebből lett ilyen folyamatosan újragenerálódó feszültség köztünk.
Dopeman szerint a Majkával való kapcsolat sosem volt valódi barátság, sokkal inkább a közös munka és a kölcsönös tisztelet tartotta fenn. Bár érzelmek és szeretet is jelen volt a viszonyban, a különböző elvárások és félreértések miatt a barátság nem tudott tartósan fennmaradni.
Végül ennyivel zárta szavait a híres rapper:
Ennyit a tényekről, tehát ez egy nagyon szomorú dolog, és egy nagyon szomorú kórkép, mert engem senkinek a pártállása, senkinek a politikai vagy vallási hovatartozása, az etnikuma nem érdekel. És úgy látom sajnos, hogy a szabadságszerető, demokratikus, érzelmes, humanista, filantróp ismerősöknek és embereknek zavaró, ha az ember nem feltétlenül úgy gondolkodik, mint ők. Ez nagyon érdekes és egyben szomorú, de nekem ők nem voltak különösebb veszteség, mert soha nem is voltak igazán részei az életemnek.
A rapper szerint ezek a történetek sokat elárulnak róla, a barátairól és a rapvilág emberi oldaláról. Bár a kapcsolatok véget értek, a tanulságok örökre megmaradnak.
