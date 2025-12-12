Dopeman drámája: így omlott össze a barátsága Finuccsival és Majkával

A rapvilág két ikonja – Dopeman és Finuccsi – egykor jóban voltak egymással, de a múltban felgyülemlett apró sérelmek mára látható repedéseket okoztak kapcsolatukon. Dopeman és Majka kapcsolata pedig régi viszályairól ismert, amelyek szintén mély nyomot hagytak mindkét félben. Dopeman nyíltan beszélt a Borsnak arról, miért érezte úgy, hogy véget kell vetni a két kapcsolatnak, és milyen régi események alakították ezt a folyamatot.

Dopeman szerint Finuccsi hátba támadta őt (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman és Finuccsi – egy barátság vége

Finuccsi és Dopeman kapcsolata hosszú éveken át inkább munkakapcsolatnak, mintsem barátságnak volt nevezhető. A közös színpadi jelenlét és a projektek ellenére a személyes kapcsolat nem mélyült el. Dopeman szerint a politikai nézetkülönbségek és az eltérő világlátás is hozzájárult ahhoz, hogy a viszony végleg megromoljon, bár megjegyezte, mindig tiszteletben tartotta Finuccsi politikai nézeteit, és soha nem támadta emiatt:

Ő sosem volt a barátom. Tehát annyiban van velem bárminemű viszonya, hogy amikor a Ganxsta Zolee és a Kartel harmincéves jubileuma alkalmából a színpadra léptek, ő is ott állt. Mert most ő van abban a pozícióban, amit korábban én töltöttem be. De nekem vele semmilyen személyes kapcsolatom nem volt. Csak azt tudom mondani, hogy valamiféle haveri viszonyom volt vele, mert nyilván egyfajta tisztelet alapú történet volt, amit felém gyakorolt, mint úttörő felé, de ott nem volt emberi nexus, tehát életemben húsznál több mondatot nem váltottam vele. Színpadon jól dolgoztunk együtt, én úgy érzem. Aztán jött ez a politika hisztéria, tudod, ő egy elvakult ellenzéki szemszögű ember. Én úgy érzem, hogy a világra sokkal tágabb rálátásom van, és nem úgy állok hozzá, mint általában az elvakult ellenzékiek, úgyhogy ez neki nem tetszett. Meg nem tetszett neki a DPK se, meg az se, hogy bírom Orbán Viktort, és ebből tulajdonképpen hisztériát csinált.

A Finuccsival való kapcsolat tehát inkább tiszteletalapú volt, mintsem valódi barátság, és a politikai nézetkülönbségek miatt végül a köztük lévő viszony megszakadt. Dopeman nem bánja, és úgy érzi, hogy ezek a kapcsolatok nem hiányoznak az életéből, mivel sosem voltak igazán mélyek.