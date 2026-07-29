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A légiutas-kísérőt folyamatosan ugráltató utasok biztosan kiérdemlik a Philip-kódot.

A rejtélyes „Philip” kód: titkos kommunikáció a repülőgép fedélzetén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors titkos kód
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 29. 12:00
légiutas-kísérőrepülőgép
A repülés világa tele van az utazók előtt rejtve maradó, különleges titkokkal és belső szabályokkal. Ismerd meg ezeket a bizalmas kódokat, és tudd meg, pontosan mit jelent a „Philip” kifejezés egy légiutas-kísérő számára!
Oroszi Rita
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Egy utazási élményt nemcsak a kényelmi szolgáltatások vagy a menetrend pontossága határozza meg, hanem az utasok és a személyzet közötti interakció minősége is. Bár a légitársaságok elsődleges célja a biztonság fenntartása, a háttérben dolgozó légiutas-kísérő gyakran szembesül olyan kihívásokkal, amelyeket csak speciális, kódolt nyelvezettel lehet hatékonyan kezelni. Az egyik legismertebb ilyen kifejezés, amely a közelmúltban kapott nagyobb nyilvánosságot, a „Philip” név használata.

A légiutas-kísérő számára jelző problémás utasok, egy férfi és egy nő.
A légiutas-kísérő munkáját akadályozza az indokolatlanul, mindig, mindenért figyelmet igénylő utas, aki semmibe veszi a személyzet munkáját. Az ilyen utasok kapják végül a "Philip"-kódot.
Fotó: DC Studio /  Shutterstock 
  • Rejtett jelzések: A személyzet a „Philip” kóddal jelöli a nehéz természetű utasokat, hogy diszkréten figyelmeztessék egymást. 
  • Feszültségkezelés: A kódolt nyelv segít a személyzetnek megőrizni a türelmét és a professzionális fellépést konfliktus esetén is. 
  • Következmények: A problémásnak ítélt utasoktól a személyzet távolságot tart, és csak a kötelező minimumot nyújtja nekik.

Miért használ a légiutas-kísérő titkos kódot?

A belső zsargon szerint a „Philip” egy mozaikszón alapuló kategóriát jelent. A kifejezés az angol PILP, vagyis „Passenger I’d Like to Punch” (Utas, akit legszívesebben megütnék) rövidítéséből ered. Természetesen ez nem fizikai erőszakra utal, sokkal inkább egyfajta szelepfunkciót tölt be a személyzet számára. Ha egy utas túlságosan követelőző, udvariatlan vagy akadályozza a munkát, a személyzet ezzel a névvel jelzi egymásnak, hogy az adott személlyel szemben fokozott türelemre van szükség.

A kód használata mögött mélyebb pszichológiai okok húzódnak meg. A légiutas-kísérők munkája során a professzionalizmus megköveteli a folyamatos udvariasságot, még a legnehezebb körülmények között is. A titkos kódok lehetővé teszik számukra, hogy ventilálják a stresszt, és egymás között azonosítsák a problémás forrásokat anélkül, hogy az érintett utas vagy a környezetében ülők megértenék a beszélgetés valódi tartalmát. Ez a módszer segít fenntartani a nyugodt légkört a fedélzeten, miközben a személyzet felkészülhet az esetleges további konfliktusokra.

Légiutas-kísérő munka közben, ahogy a biztonsági leírást magyarázza.
A légiutas-kísérők munka közben is figyelik az utasokat; egyrészt biztonsági okok miatt, másrészt, hogy kire lehet számítani vészhelyzet esetén.
Fotó: Altrendo Images /  Shutterstock 

Magatartási formák a felhők felett

A „Philip” kód alá sorolt problémás utasok általában olyan viselkedési mintákat mutatnak, amelyek alapjaiban nehezítik meg a kiszolgálást. Gyakori példa erre a csengő felesleges és ismételt használata olyan kérésekkel, amelyek várhatnának, vagy a biztonsági utasítások látványos figyelmen kívül hagyása. Az ilyen típusú utasok gyakran nincsenek tudatában annak, hogy a viselkedésükkel nemcsak a személyzetet irritálják, hanem a saját kiszolgálásuk színvonalát is befolyásolják, hiszen a „Philip” címke után a személyzet tagjai már csak a legszükségesebb mértékben fognak érintkezni velük.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kódolt nyelv nem csak a negatívumokról szól. 

Léteznek olyan kifejezések, titkos kódok is, amelyek a kifejezetten szimpatikus vagy segítőkész utasokat jelölik. A repülés során a személyzet folyamatosan pásztázza az utasteret, nemcsak biztonsági szempontból, hanem azért is, hogy felmérjék, kik azok, akikre vészhelyzet esetén számítani lehetne, és kik azok, akik extra figyelmet igényelnek.  

A diszkréció mint szakmai alapvetés

A légitársaságok szigorú szabályzatban rögzítik a személyzet viselkedését, és bár a „Philip”-hez hasonló kódok nem szerepelnek a hivatalos képzési kézikönyvekben, a szakmai kultúra szerves részévé váltak. Ez a fajta belső kommunikáció a biztonsági protokollok mellett a mentális egészség megőrzését is szolgálja egy olyan zárt, nagy nyomású környezetben, mint egy repülőgép kabinja.

Végső soron az utasok számára a legjobb stratégia a kölcsönös tisztelet megadása. Aki elkerüli a felesleges konfliktusokat és tiszteletben tartja a személyzet munkáját, az biztos lehet benne, hogy soha nem fogják „Philipként” emlegetni a konyhában zajló rövid megbeszélések során. A repülés élménye mindenki számára akkor a legkellemesebb, ha a láthatatlan kódokra egyáltalán nincs szükség a kommunikációban.

Nézd meg a videót is a fedélzeti kódokról:

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