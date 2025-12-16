Dopeman hollywoodi sztárnak érzi magát: „Szeretem a vörösszőnyeges rendezvényeket, Viktóriámmal kiöltözünk..."

Dopeman ízig-vérig rapper, akit a közönsége legtöbbször lezser cuccokban lát. A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásában azonban nagyon elegánsan öltözve, cilinderben mutatkozott a képernyőn. A nagydumás vagány énekes elárulta, kicsípve is komfortos neki, egyenesen hollywoodi sztárnak érzi magát tőle!

Dopeman Régi csibészek című slágert adta elő (Fotó: Máté Krisztián)

A Dopeman dalokat leváltották a régi slágerek

A Csináljuk a fesztivált! című műsorban a Régi csibészek című örökzöld Omega-dalt adta elő.

„Frakkban még nem ugráltam színpadon. A dal eléneklése nem okozott gondot, ez egy danolászós nóta, ezt megoldom csípőből” – fogalmazott az M2 Petőfi TV-ben.

„Az a fajta életérzés, ami ebben van, az nem az én fiatalságomról szól, az merőben másfajta csibészség volt” – tette hozzá.

A tőle szokatlan öltözékkel kapcsolatban elmondta:

Nagyon tetszett! Szeretek elegánsan öltözni, kifejezetten kamázom! Szeretem a vörös szőnyeges rendezvényeket, drága Viktóriámmal kiöltözünk, és úgy nézünk ki, mint egy hollywoodi sztárpár. Netán azért, mert azok is vagyunk

– nevetett Pityinger László.

Házasok vagy sem?

A rapper nemrég megviccelte a közvéleményt azzal, hogy a közösségi oldalán „házasra” változtatta a családi állapotát. Később megmagyarázta, csak heccből jelölte meg így szerelmét, akivel egyébként valóban tervben van az esküvő, nem kizárt, hogy Dopeman párja menyasszonyi ruhát ölthet hamarosan magára.

S ha már Hollywood: a műsorban elmondta, lánya remek hiphop táncos, amerikai filmekben is könnyen el tudná képzelni őt.

A lányom egy csoda, ha valami jól sikerült az életemben, az ő. Hálát adok az égnek, amiért ő a világon van. Többszörös hiphop világbajnok táncos, korosztályosan megnyert 4-5 világkupát- olyan szintű táncművész, hogy bármilyen hollywoodi produkcióban részt vehetne. Nagyon magas szinten űzi ezt

– áradozott Dopeman lánya tehetségéről.