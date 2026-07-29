Atombombák intenzitásával égő lángok: Európa a mega-tüzek új korszakába lép

Az idei nyár erdőtüzei nem csupán a rendkívüli hőség következményei: a szakértők szerint Európa egy teljesen új korszakba lépett, ahol a pusztító tüzek egyre nagyobbak, gyorsabbak és kiszámíthatatlanabbak lesznek. A kontinensnek alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy a tűzszezon már nem néhány nyári hétre korlátozódik, hanem hónapokon át tarthat.
Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embert kellett kitelepíteni a lángok elől. A tűzvészek már nemcsak a mediterrán térséget fenyegetik: a szakemberek szerint Európa nagy része egyre sérülékenyebb a szélsőséges időjárás miatt.
A kutatók ezt már "az új tűzkorszaknak" nevezik. Ennek jellemzője, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hosszú hőhullámok, a tartós aszályok és az erős szelek, amelyek együtt ideális feltételeket teremtenek a villámgyorsan terjedő erdőtüzek számára. A melegebb telek ráadásul több növényzet növekedését teszik lehetővé, amely a nyári szárazság idején hatalmas mennyiségű éghető üzemanyaggá válik.
A mostani tüzek egyik legijesztőbb jelensége, hogy már képesek saját időjárási rendszert kialakítani. Az úgynevezett pirokumulonimbusz-felhők – vagyis a tűzfelhők – hatalmas füst- és hőoszlopokból alakulnak ki, majd villámlást, erős széllökéseket és újabb tüzeket okozhatnak.
Ez a jelenség korábban főként Ausztráliában vagy Észak-Amerikában volt ismert, most azonban Franciaországban is megfigyelték. A szakértők szerint ezek a "tűzviharok" jelentősen megnehezítik az oltást, mert a lángok gyakorlatilag saját magukat táplálják.
A szakemberek szerint Európa jelenlegi tűzvédelmi rendszere még mindig elsősorban a tüzek eloltására épül, miközben sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre.
Ide tartozik:
A probléma egyik oka az is, hogy számos vidéki térség elnéptelenedett, a korábban művelt földeket visszahódította a növényzet, amely ma már óriási mennyiségű éghető anyagot jelent.
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A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben Európában a tűzszezon akár novemberig is elhúzódhat. Ez óriási terhet ró a tűzoltókra és a katasztrófavédelemre, hiszen a folyamatos készenlét egyre több embert és forrást igényel.
Az idei események azt mutatják, hogy az erdőtüzek már nem elszigetelt természeti katasztrófák, hanem a klímaváltozás egyik leglátványosabb következményei Európában. A szakértők szerint a kérdés már nem az, hogy lesznek-e hasonló tüzek a következő években, hanem az, hogy a társadalmak mennyire tudnak felkészülni az egyre gyakoribb és intenzívebb tűzvészekre.
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