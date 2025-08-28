„Nagyon menekült a ringből Majka” – Dopeman több mint 20 éve bokszolt Majoros Péterrel: végre kitálalt a meccsről!

Dopeman, alias Pityinger László nem csak a rapben volt kemény, hanem a szorítóban is. Több mint húsz éve bokszol, a sport az élete részévé vált – és még majka-kozel-felmillas-dzsekiben-feszit">Majkával is összecsapott a ringben. A Borsnak most őszintén beszélt a kezdetekről, a sérülésekről, a sztármeccsekről és arról is, miért nem tekinti vereségnek a Majka elleni mérkőzést.

Dopeman Majka elleni küzdelmét pozitívan idézi vissza (Fotó: Bors)

Dopeman: „Egy film után kezdődött az egész”

A rapper elárulta, hogy egy fiatalkori rajongásból lett élete része az ökölvívás:

„Ez még 2000, gyerekkori vágyam volt… 2003-ban kezdtem el, mikor a Majkával még együtt turnéztunk, és láttuk Miskolcon a Vitathatatlan című filmet. Utána próbáltunk úgy mozogni, mint a filmben, olyan bénák voltunk, hogy végül lementem bokszolni… hát sikerült is, mert most már 22 éve folytatom.”

Sérülésekből sem volt hiány

A hosszú évek alatt sérülésből és mérkőzésből is akadt bőven Dopeman életében:



Edzőtermi csatából van már bennem szerintem 1000 menet fölött… az orrom eltört, mindkét fülem is, a homlokom egy páncéllemez, de volt hogy én okoztam sérülést, de igazából nem célom ez sohasem, nem ezért járok ökölvívásra, hogy bárkit bántsak.

A legnagyobbakkal egy ringben

Dopeman nem kis nevekkel került egy szorítóba:

„Azt tudom mondani, hogy az az ember, az a híresség, akit a legtöbb jó ökölvívó megvert, az én vagyok. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy olyan emberekkel lehettem egy ringben, mint Mocsár Gyula, Bacskai Benji, Pikk Pakk Gyuszi vagy Harcsa Norbi.”

Majka ellen: „Én vesztettem el, nem ő nyerte meg”

A Sztárbox legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik a Majka elleni meccs – Dopeman szerint nem véletlen: