Dopeman végleg lezárta a vitát Finuccsival: „Nem egy ligában focizunk!”

A hazai hip-hop két ikonikus alakja, Dopeman, azaz Pityinger László és a nyers stílusáról ismert Finuccsi kapcsolata mindig is hullámzó volt. Dopeman az évek során a zenei karrier mellett véleményvezérként is megkerülhetetlenné vált, míg Finuccsi megmaradt a klasszikus underground vonalon. A korábbi viták politikáról és emberségről szóltak, de most eljött az idő: le kell ezt zárni. Így próbál Dopeman felülemelkedni a személyeskedésen és megőrizni a szakmai méltóságát.

Dopeman életében nem Finuccsi az első, aki hátba szúrja: ott van Majka is (Fotó: Máté Krisztián)

A Dopeman dalokból megszokott rímek ezúttal elmaradtak

Az internetes platformokon megjelenő vádaskodások és gúnyos megjegyzések után sokan várták, hogy a veterán rapper mikor robban fel és vág vissza. Ezzel szemben Dopeman egy egészen más arcát mutatta meg: a tapasztalt, sokat látott művészét, aki nem hagyja magát kizökkenteni. Szerinte a felesleges drámázás csak elvonja a figyelmet az alkotómunkáról és a valódi teljesítményről. Azt vallja, hogy a múltbéli súrlódások nem indokolják a folyamatos, egyoldalú támadásokat a virtuális térben.

Dehogy állt belém, hát ő csak drámázik az interneten. Ott állt belém, most őszintén kérdezem, mi ennek az értelme? Aranyos fiú, meg nem akarom bántani, de nem egy ligában focizunk, még egy szektorban sem vagyunk. Mit áll belém? Én nem álltam bele soha

- mondta a rapper, aki ezzel a kijelentéssel egyértelművé tette, hogy a saját útját járja, és nem kíván részt venni olyan vitákban, amelyek nem viszik előre. Úgy érzi, a szakmai múltja és jelene egy olyan szintet képvisel, ahol az efféle szájkarate már súlytalan.

A békés együttélés és a showbiznisz

A viták kereszttüzében Dopeman fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számára a világnézeti különbségek sosem jelentenek okot a személyes gyűlöletre. Míg a média gyakran harsány veszekedésektől hangos, ő igyekszik szétválasztani a szórakoztatóipari szerepvállalást és a valódi emberi érzéseket. Véleménye szerint a show részeként belefér a humor és a csipkelődés, de ennek sosem szabadna átlépnie egy bizonyos határt:

Én soha, senkit nem támadtam be a politikai véleménye, hova tartozása miatt! Nyilván humorizálunk, meg megy ez a stand-up, de ez a show-biznisz része. A hétköznapi életben senkivel nincsenek ilyen negatív érzéseim. Nem értem, ez mire jó.

Dopeman számára a tisztelet tehát alapvető, még akkor is, ha a kamera előtt nem mindennapi viták zajlanak.