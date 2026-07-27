Biztosan sokan őriznek otthon régi szalagos magnókazettákat, amelyeken családi ünnepek, zenék vagy éppen hétköznapi beszélgetések maradtak fenn. Amikor azonban évekkel később újra meghallgatják ezeket a bizonyos felvételeket, több feljegyzésben arról számoltak be, hogy különös felfedezést tettek. A jól ismert felvétel mögött egy idegen hang szólalt meg.

Túlvilági üzenetek – A magnószalagok hátborzongató titkai

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az elektronikus jelenség rejtélye

A paranormális kutatások világában ezt a különös dolgot elektronikus hangjelenségnek, vagy röviden EVP-nek nevezik. Már az 1950-es évektől kezdve számos kutató próbálta bizonyítani, hogy bizonyos hangrögzítő eszközök képesek lehetnek olyan zörejeket is felvenni, amelyeket az emberi fül a felvétel készítésekor egyáltalán nem érzékel. A felvételeken néha csak egyetlen szó hallható, máskor rövid mondatok vagy nevek sejlenek fel a háttérzajból. A spirituális szemlélet szerint ezek akár elhunyt szeretteink vagy más túlvilági lények üzenetei is lehetnek, akik a technikai eszközök segítségével próbálnak kapcsolatot teremteni velünk.

Az agy játéka egy spirituális csavarral

Érdekes módon a legtöbb ilyen beszámoló nem modern digitális felvételekhez, hanem analóg magnószalagokhoz kötődik. Egyes ezoterikus nézetek szerint a mágnesszalag sajátos módon képes megőrizni nemcsak a hangrezgéseket, hanem olyan finom energiákat is, amelyeket a mai technológia már kiszűr. Mások úgy vélik, hogy az idő múlásával a szalag szerkezete megváltozik, és olyan zajokat hoz létre, amelyek könnyebben közvetíthetik a túlvilági kommunikációt. A spirituális tanítások szerint a túlvilág nem mindig látványos jelekkel kommunikál, hanem finom rezdüléseken, álmokon vagy éppen halk suttogásokon keresztül próbál üzenni.

Érdemes figyelni a csendet

Aki EVP-jelenséget keres, gyakran nem is kizárólag a fülére hagyatkozik, hanem egy idő után az érzései is elkezdenek „figyelni”. Ha ön is ki szeretné próbálni ezt a spirituális szócsövet nincs más teendő, mint felvenni egy hangfelvételt, akár a telefonjával és feltenni egy kérdést. Majd a visszahallgatás során, akár választ is kaphat egy elhunyt szerettétől vagy egy entitánstól.