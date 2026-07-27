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Tarol a Netflixen Kevin Hart izzadságszagú Másnaposok-koppintása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 27. 19:30
Kevin Hartvígjáték
Sosem lehet tudni, hogy a vörös streamingóriás éppen mivel rukkol elő. A Netflixen jelenleg, teljesen érthetetlen módon a 2000-es évek egyik legsikeresebb vígjátékának ócska másolata rabolta el a nézők szívét.
Örökös-Tóth Lajos
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Még mielőtt Todd Phillips arcáról végleg eltűnt volna a mosoly és át nem ragasztotta volna azt a Joaquin Phoenix-féle, két mozifilmet is megélt Joker-filmek címszereplőjére, számos vígjátékot is köszönhettünk neki. Ilyen volt például a 2000-es és a 2010-es évek fordulóját meghatározó, igen népszerű, Bradley Coopert, Zach Galifianakist, Ed Helmst és Ken Jeongot is a soraiban tudó Másnaposok-filmszéria. A visszafordíthatatlanul félresikeredő legénybúcsú-sztori három mozit is megélt, és azóta is szórakoztatja a nézőket, így nem csoda, hogy ezt a sztorit leemelte a polcról a Netflix. Ám, Kevin Harték ismét bebizonyították, újramelegítve csak a töltött káposzta jó.

Kevin Hart, a 72 óra című Netflix-film főszereplője.
Kevin Hart a 72 óra című komédiájával a legnézettebb Netflix-filmek listjának élére tört (Fotó: IMDb)

Kevin Hart a Netflixen küzd a kapuzárási pánik ellen

Július 24-én került fel a Netflix kínálatába a Kevin Hart-filmek legújabb darabja, a 72 óra című vígjáték, mely rögtön a nézettségi lista élén találta magát. Erről pont az a kérdés is eszünkbe juthatna, mikor egy elefántot meglátunk a fa tetején: Mégis hogy került oda? De tekintve, hogy a streamingszolgáltató élbolya mostanság sokkal jobban emlékeztet egy szeméttelepre, így nem is olyan meglepő.

A 72 óra, mely még véletlenül sem a James Franco főszereplésével bemutatott 127 óra egy előzményfilmje, egy negyvenéves reklámigazgatóról, a Kevin Hart által alakított Joe-ról szól, akit egy 20-as éveiben járó fiatal, tesztoszterontól túlfűtött bikákból álló társaság véletlenül meghív egy legénybúcsúra. A csőd szélén álló céget vezető promóciós szakember üzleti lehetőséget lát a váratlanul jött véletlenben, és elmegy a srácokkal mulatni egyet Miamiba, hogy aztán ott gyökerestől forduljon fel az élete.

Kevin Hart új filmje a Netflixen érhető el.
A 72 óra legénybúcsúja egyik pilanatról a másikra az unalomból kokainba fullad (Fotó: IMDb)

Ilyen lenne a Másnaposok, ha nem lenne vicces

Todd Phillips komédiatrilógiájával is az volt a legnagyobb probléma, hogy a végére már kifulladt. Na, most akkor képzelhetjük, milyen lehet az a film, ami csak majmolni szeretné a már eleve keservesen túlnyújtott alapművet. A 72 óra elsősorban a generációk közötti eltérésekre, kábítószerekre és alkoholra épülő poénjaiba zéró kreativitás szorult, pedig az alkotók valószínűleg azzal számoltak, a TikTok-nemzedék biztosan hangosan fog röhögni azon, ha Dwayne Johnson öreg cimboráját, Kevin Hartot „papának” (internetes szlengszóval élve „uncnak”) nevezik, illetve az idősebb korosztály is jókat fog mosolyogni a folyamatos Al Pacino-klasszikusra, A Sebhelyesarcúra tett utalásokon.

A 72 óra, a Másnaposokat idéző vígjátlk tarol a Netflixen.
A Netflix 2026-ban feltámasztotta a Másnaposok-franchise-t: de mégis minek? (Fotó: IMDb)

Hát, nem így lett! Ez pedig amiatt különösen fájó, mert Hart mellett a tengerentúlon 1975 óta futó szkeccsműsor, a Saturday Night Live humoristái, Marcello Hernández vagy Kam Patterson is a nevüket adták a projekthez, mi több, fontos mellékszerepet kaptak a filmben. Ha pedig már a gengszterek gengszterét, Tony Montanát emlegettük, a maffia szubzsáner olyan képviselői is tiszteletüket tették a Netflix topfilmjében mint a Better Call Saulból ismert Michael Mando vagy A Keresztapa III. Andy Garicája. Azonban őket látva is csak annyit tud kérdezni magától kínjában a néző: Ő meg mi a fenét keres ebben a förtelemben?

 

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