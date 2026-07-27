Tarol a Netflixen Kevin Hart izzadságszagú Másnaposok-koppintása

Még mielőtt Todd Phillips arcáról végleg eltűnt volna a mosoly és át nem ragasztotta volna azt a Joaquin Phoenix-féle, két mozifilmet is megélt Joker-filmek címszereplőjére, számos vígjátékot is köszönhettünk neki. Ilyen volt például a 2000-es és a 2010-es évek fordulóját meghatározó, igen népszerű, Bradley Coopert, Zach Galifianakist, Ed Helmst és Ken Jeongot is a soraiban tudó Másnaposok-filmszéria. A visszafordíthatatlanul félresikeredő legénybúcsú-sztori három mozit is megélt, és azóta is szórakoztatja a nézőket, így nem csoda, hogy ezt a sztorit leemelte a polcról a Netflix. Ám, Kevin Harték ismét bebizonyították, újramelegítve csak a töltött káposzta jó.

Kevin Hart a 72 óra című komédiájával a legnézettebb Netflix-filmek listjának élére tört (Fotó: IMDb)

Kevin Hart a Netflixen küzd a kapuzárási pánik ellen

Július 24-én került fel a Netflix kínálatába a Kevin Hart-filmek legújabb darabja, a 72 óra című vígjáték, mely rögtön a nézettségi lista élén találta magát. Erről pont az a kérdés is eszünkbe juthatna, mikor egy elefántot meglátunk a fa tetején: Mégis hogy került oda? De tekintve, hogy a streamingszolgáltató élbolya mostanság sokkal jobban emlékeztet egy szeméttelepre, így nem is olyan meglepő.

A 72 óra, mely még véletlenül sem a James Franco főszereplésével bemutatott 127 óra egy előzményfilmje, egy negyvenéves reklámigazgatóról, a Kevin Hart által alakított Joe-ról szól, akit egy 20-as éveiben járó fiatal, tesztoszterontól túlfűtött bikákból álló társaság véletlenül meghív egy legénybúcsúra. A csőd szélén álló céget vezető promóciós szakember üzleti lehetőséget lát a váratlanul jött véletlenben, és elmegy a srácokkal mulatni egyet Miamiba, hogy aztán ott gyökerestől forduljon fel az élete.

A 72 óra legénybúcsúja egyik pilanatról a másikra az unalomból kokainba fullad (Fotó: IMDb)

Ilyen lenne a Másnaposok, ha nem lenne vicces

Todd Phillips komédiatrilógiájával is az volt a legnagyobb probléma, hogy a végére már kifulladt. Na, most akkor képzelhetjük, milyen lehet az a film, ami csak majmolni szeretné a már eleve keservesen túlnyújtott alapművet. A 72 óra elsősorban a generációk közötti eltérésekre, kábítószerekre és alkoholra épülő poénjaiba zéró kreativitás szorult, pedig az alkotók valószínűleg azzal számoltak, a TikTok-nemzedék biztosan hangosan fog röhögni azon, ha Dwayne Johnson öreg cimboráját, Kevin Hartot „papának” (internetes szlengszóval élve „uncnak”) nevezik, illetve az idősebb korosztály is jókat fog mosolyogni a folyamatos Al Pacino-klasszikusra, A Sebhelyesarcúra tett utalásokon.