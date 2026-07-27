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Kibékült Kunu Márió és Kávétejszín – Újra együtt jelentek meg egy fesztiválon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors békülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 27. 18:00
kunu máriópárkapcsolat
Újabb fordulat történt a rapper életében! A szakítás után néhány hónappal újra együtt jelent meg Kunu Márió Kávétejszínnel, azaz Czakó Emíliával egy fesztiválon.
Kiss Nikolett
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Úgy tűnik, újabb fordulat érkezett Kunu Márió és Kávétejszín, azaz Czakó Emília viharos szerelmi történetében: a páros kibékült, és ismét együtt mutatkozott. A kapuvári ZUHU Fesztivál látogatói ugyanis együtt láthatták őket, ráadásul nem is akárhol: Márió fellépőként érkezett a rendezvényre, hiszen a hajnali órákban ő maga is színpadra állt, és hatalmas bulit csinált a közönségnek.

Kunu Márió és Kávétejszín kapcsolata igazi érzelmi hullámvasút
Kunu Márió és Kávétejszín legutóbb márciusban szakítottak (Fotó: Instagram)

Kunu Márió volt barátnőjével jelent meg az eseményen

A közös megjelenés azért is különösen érdekes, mert a két fiatal kapcsolata az elmúlt időszakban korántsem volt egyszerű. Kunu Márió és Kávétejszín szerelme igazi érzelmi hullámvasút volt: többször szakítottak, majd újra egymás mellett kötöttek ki, a rajongók pedig már többször találgathatták, vajon végleg lezárult-e közöttük a történet.

Legutóbb idén márciusban szakítottak, akkor úgy tűnt, hogy ezúttal valóban véget ért a románcuk. A jelek szerint azonban nem tudtak végleg elszakadni egymástól, hiszen most ismét együtt érkeztek egy nyilvános eseményre, ami egyértelműen arra utal, hogy sikerült rendezniük a kapcsolatukat.

Kunu Márió fellépésére vitte magával Kávétejszínt
Kunu Márió szerelmi életébe újabb fordulat érkezett (Fotó: Facebook)

Czakó Emíliát nemrég körözte a rendőrség

A páros történetét az elmúlt hónapokban több fordulat is kísérte. Kávétejszín nemrég ismét a figyelem középpontjába került, amikor körözés alatt állt, ám most úgy tűnik, hogy a nehézségek ellenére Márió és ő újra egymás mellett vannak. Kapcsolatuk korábban sem volt mentes a konfliktusoktól, ám mindig akadt valami, ami visszavezette őket egymáshoz. Éppen ezért sokan már nem lepődnek meg azon, hogy a szakítások és békülések sorozata után ismét közösen jelentek meg.

A kérdés most már csak az, hogy a korábbi nehézségek után mennyire lesz tartós a kibékülés. Az biztos, hogy Kunu Márió és Czakó Emília története továbbra is sokakat érdekel, hiszen náluk eddig mindig tartogatott meglepetéseket a folytatás.

 

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