Az utolsó napok, bérelt autó, és drámai fotók a baleset helyszínéről: Jákli Mónika halála még mindig nem hagyja nyugodni az országot – HETI TOP

Jákli Mónika szerda hajnalban halt meg Szlovákiában, Nagymegyer közelében, ahol autójával óriási sebességgel sodródott le az útról, a kocsi darabokra szakadt, majd ki is gyulladt. A borzalmas baleset körülményeit még mindig folyamatosan keresik a szakértők.

Jákli Mónika egy Mercedes Maybach S580-as típusú autóval balesetezett (Fotó: Instagram)

Így töltötte az utolsó napokat Jákli Mónika

A tragikus módon elhunyt fitneszmodell bejegyzései alapján a megszokott rutinja szerint élte az életét az utolsó napokban. Főzött, edzett, és minden idejét igyekezett a kislányával, Zorával tölteni. Barátaival is találkozott, a hétvégét szeretetben, nyugalomban töltötte. Közösségi oldalán egy hatalmas, 2500 szálas rózsacsokrot is megosztott, amelyet feltehetően kedvesétől kapott. Senki sem gondolta, hogy ezek lesznek Jákli Mónika utolsó napjai.

Bérelt luxusautóval rohant a halálba

A fotók és a baleset részletei alapján azóta kiderült, hogy az autó, amiben az influenszer ült, egy Mercedes Maybach S580-as lehetett, ami egy helyi luxusautókölcsönző tulajdona, és az információk alapján Jákli Mónika új párjához köthető. A weboldalon most is megtalálható a kocsi, de jelenleg bérbe van adva, így nem elérhető. Persze, ha Boráros Gábor exe valóban ezzel a modellel hajtott a halálba, akkor valószínűleg hamarosan eltávolításra kerül az oldalról.

Jákli Mónika autója teljesen összeroncsolódott (Fotó: Facebook/Polícia SR)

A helyszínen horror fogadta a kiérkező tűzoltókat

Jákli Mónika balesete napok óta nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot, hiszen ilyen tragikus hirtelenséggel, ennyire fiatalon és ilyen rejtélyes körülmények között meghalni minden, csak nem méltóságteljes. A modell autója a balesetben gyakorlatilag felismerhetetlenségig roncsolódott a helyszínen készült fotók alapján egyértelműen kijelentkehtő, hogy esélye sem volt a túlélésre.

Jákli Mónika exe sajtótájékoztatót tart majd az eddigiekről

Az MMA-harcos a szerdai tragédia óta közösségi oldalán tájékoztatja követőit a fejleményekről, így mások mellett már az is kiderült, hogy benne is sok kérdést vet fel volt párja halála, illetve azt is elárulta, hogy közös kislányuk, Zora még nem tudja, mi történt az édesanyjával. Boráros Gábor természetesen rengeteg interjú megkeresést kapott az elmúlt héten, ezekre Instagram videóban válaszolt.

„Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövő hét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt”

– mondta el Zora édesapja.