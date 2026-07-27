„Olyan, mint a legrosszabb rémálom” – egy hatéves kislányt próbáltak kimenteni a tengerből, életét vesztette egy anya és 15 éves lánya

Tragédia: szemtanúk számoltak be arról a borzalmas esetről, melynek során egy édesanya és 15 éves lánya vízbe fulladt egy essexi strandnál, miután a tengerbe rohantak, hogy megpróbáljanak kimenteni egy hatéves kislányt.

Tragédia a tengerparton: életét vesztette egy anya és 15 éves lánya

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tragédia a tengerparton: életét vesztette egy anya és 15 éves lánya

A mentőegységeket szerda délután riasztották a Colchester közelében található West Mersea strandhoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy a Sea View Holiday Parknál a magas vízállás idején többen is bajba kerültek a vízben.

Egy helyi strandkunyhó tulajdonosa elmondta, milyen „borzalmas” körülmények között történt a tragédia. Beszámolója szerint az édesanya a családját próbálta megmenteni. Egy harmadik személy súlyos állapotban került kórházba, további két embert pedig szintén kórházban ápolnak, sérüléseik azonban nem életveszélyesek.

Az East of England Ambulance Service tájékoztatása szerint egy embert mentőhelikopterrel, további három sérültet pedig mentőautóval szállítottak kórházba. A West Mersea parti őrség mentőcsapata arról számolt be, hogy egy tragikus esethez riasztották őket, és együttérzésüket fejezték ki az érintett családnak.

Később kiderült, hogy a tragédia áldozatai egy édesanya és 15 éves lánya voltak. Úgy tudni, a család egy nyári kiránduláson vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia.

A beszámolók szerint a család a West Mersea Beach partvonala közelében tartózkodott a dagály idején, amikor az áramlatok elsodortak egy hatéves gyermeket. Az édesanya és 15 éves lánya is megpróbált a gyermek segítségére sietni, ám közben ők maguk is bajba kerültek a vízben.

A strand egyik kabinjának tulajdonosa a Daily Mailnek így idézte fel a történteket:

Este hallottuk a helikoptert, és láttuk, hogy zajlik a kutató-mentő akció. Rengeteg mentőegység érkezett a helyszínre. Van itt egy strandkabinunk, és a közelben is lakunk. Úgy hallottam, szegény asszony a családját próbálta megmenteni, végül pedig életét vesztette. Borzalmas. Olyan, mint a legrosszabb rémálom. Úgy tudni, mindent megtett, amit csak tudott, mégis meghalt.

A helyszínre szerdán legalább hat mentőautót, mintegy egy tucat rendőrautót, egy tűzoltóautót, egy mentőhajót, két mentőhelikoptert, valamint a parti őrség egyik helikopterét is riasztották.